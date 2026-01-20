Colo Colo vs. Peñarol EN VIVO: este miércoles 21 de enero del 2026, los ‘El Cacique’ enfrenta a Peñarol en partido amistoso por la Serie Río de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo. Los chilenos llegan a este duelo tras caer 3-2 ante Alianza Lima; por su lado, el ‘Carbonero’ cayó en penales ante River Plate tras empatar sin goles en el tiempo regular. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Peñarol EN VIVO por la Serie Río de La Plata?

La transmisión del partido entre Colo Colo vs Peñarol será transmitido por streaming en Disney Plus para todo el Perú. Por otro lado, en Argentina, Chile y Uruguay , podrás ver el partido por Disney Plus Premium.

En el resto de Sudamérica, México y Estados Unidos, el partido de Colo Colo vs Peñarol será transmitido por streaming mediante la plataforma de Disney Plus.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Peñarol EN VIVO por la Serie Río de La Plata?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:45 p.m.

5:45 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:45 p.m.

6:45 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:45 p.m.

7:45 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:45 p.m.

¿Qué canal transmite Colo Colo vs. Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:45 p.m. No disponible Disney Plus Colombia 6:45 p.m. No disponible Disney Plus Ecuador 6:45 p.m. No disponible Disney Plus Argentina 8:45 p.m. ESPN Premium Disney Plus Brasil 8:45 p.m. No disponible Disney Plus Paraguay 8:45 p.m. No disponible Disney Plus Uruguay 8:45 p.m. No disponible Disney Plus y Flow TV Chile 8:45 p.m. No disponible Disney Plus Bolivia 7:45 p.m. No disponible Disney Plus Venezuela 7:45 p.m. No disponible Disney Plus Costa Rica 6:45 p.m. No disponible Disney Plus Honduras 6:45 p.m. No disponible Disney Plus El Salvador 6:45 p.m. No disponible Disney Plus Guatemala 6:45 p.m. No disponible Disney Plus México 6:45 p.m. No disponible Disney Plus Estados Unidos 7:45 p.m. No disponible Disney Plus

¿Cómo ver en México, Colo Colo vs. Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata?

En México, el juego de Colo Colo vs Peñarol lo pasa Disney Plus mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de Disney Plus.

Horario, TV y dónde ver Colo Colo vs. Peñarol por Serie Río de La Plata

Fecha: Miércoles 21 de enero del 2026

Miércoles 21 de enero del 2026 Partido: Colo Colo vs. Peñarol

Colo Colo vs. Peñarol Horario: 8:45 p.m. hora de Argentina, Chile y Uruguay.

8:45 p.m. hora de Argentina, Chile y Uruguay. Canal: Disney Plus Premium.

Disney Plus Premium. Estadio: Estadio Centenario de Montevideo.

Posibles alineaciones de River vs Peñarol

Peñarol: Britos, Olivera, Ferreira, Gularte, González, Remedi, Trindade, Umpiérrez, Fernández, Muhlethaler, Hernández.

Britos, Olivera, Ferreira, Gularte, González, Remedi, Trindade, Umpiérrez, Fernández, Muhlethaler, Hernández. Colo Colo: De Paul, Riquelme, Amor, Saldivia, Villagra, Pizarro, Alarcón, Méndez, Hernández, Cepeda, Correa.

¿Dónde juega Colo Colo vs. Peñarol por Serie Río de La Plata?

El partido de Colo Colo vs Peñarol por la Serie Río de La Plata se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, un recinto histórico con capacidad para albergar a más de 60 mil espectadores.