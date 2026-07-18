Si te preguntas qué canales transmiten la final del Mundial 2026 en vivo, el partido entre Argentina y España de este domingo 19 de julio se podrá sintonizar de forma gratuita por televisión abierta en canales como Telefe, TV Pública, América TV, Gol Caracol, Canal 5 y RTVE, o mediante de televisión por cable a través de la señal de DirecTV (DGO) y Disney+ Premium para toda la región. La final de la Copa del Mundo se jugará en el estadio Nueva York Nueva Jersey a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana).
¿Qué canal transmite la final del Mundial 2026 EN VIVO?
La final del Mundial 2026 será transmitida en Sudamérica por DirecTV, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Si te encuentras en Perú, podrás ver el partido de Argentina vs España a través de América TV por señal abierta.
Por otro lado, en México, la final del Mundial será transmitida a través de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 y ViX. En países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salavador, Costa Rica y Panamá, la final de la Copa del Mundo será televisa por Tigo Sports.
En España, la final del Mundial la podrás ver por televisión a través de RTVE La 1, Movistar+ y DAZN. Y finalmente, en Estados Unidos, el partido de Argentina-España lo pasará FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Canales para ver la final del Mundial 2026 en Argentina
En Argentina, la final del Mundial 2026 será transmitida a través de Telefe y TV Pública por señal abierta, mediante una antena digital. También podrás ver el Argentina vs España por el canal de TyC Sports, DirecTV y Flow Sports. Por streaming, podrás ver la final a través de Disney+ Premium, Paramount+, DGO, Mi Telefe y TyC Sports Play.
Dónde ver la final del Mundial 2026 en España por televisión
En España, la final del Mundial 2026 será transmitida a través de RTVE La 1 y TVE por televisión en abierto, mediante una antena digital. También podrás ver el Argentina vs España EN DIRECTO por el canal de DAZN y La 2 cat. Por streaming, podrás ver la final a través de RTVE Play, DAZN App, TDP Play y Movistar+.
Dónde ver la final del Mundial 2026 en Perú
En Perú, la final del Mundial 2026 será transmitida a través de América TV por señal abierta, mediante una antena digital. También podrás ver el Argentina vs España por el canal de DirecTV. Por streaming, podrás ver la final a través de DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
Qué canal pasa la final del Mundial 2026 en México
En México, la final del Mundial 2026 será transmitida a través de Canal 5 y TV Azteca 7 por señal abierta, mediante una antena digital. También podrás ver el Argentina vs España por el canal de TUDN y Las Estrellas. Por streaming, podrás ver la final a través de ViX y TUDN App.
Dónde ver la final del Mundial 2026 EN VIVO en Colombia
En Colombia, la final del Mundial 2026 será transmitida a través de Gol Caracol y RCN por señal abierta, mediante una antena digital. También podrás ver el Argentina vs España por el canal de DirecTV. Por streaming, podrás ver la final a través de DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
Señales oficiales para ver la final del Mundial 2026 en Chile y resto de Sudamérica
La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España de este domingo 19 de julio se podrá seguir en vivo en Chile y el resto de Sudamérica a través de las siguientes señales de televisión y plataformas de streaming.
A nivel regional, la cadena internacional DSports de DirecTV posee los derechos exclusivos para transmitir el partido en vivo por televisión de pago en la gran mayoría de estos territorios.
Chile (3:00 p. m.)
- Televisión abierta: Chilevisión (CHV).
- Televisión por cable: DSports (Canales 610 y 1610 HD).
- Streaming online: DGO, MiCHV App, Disney+ Premium y Paramount+.
Ecuador (2:00 p. m.)
- Televisión abierta: Teleamazonas (Señal nacional en abierto).
- Televisión por cable: DSports.
- Streaming online: DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
Venezuela (3:00 p. m.)
- Televisión abierta/pago: Televen e Inter.
- Televisión por cable: DSports.
- Streaming online: DGO, Disney+ Premium y DAZN Venezuela.
Uruguay (4:00 p. m.)
- Televisión abierta: Canal 5 (Medios Públicos).
- Televisión por cable: DSports.
- Streaming online: DGO, Antel TV, Paramount+ y Disney+.
Bolivia (3:00 p. m.)
- Televisión abierta: Red Uno y Unitel.
- Televisión de pago: Tigo Sports y ENTEL.
- Streaming online: Tigo Sports App y FIFA+.
Paraguay (4:00 p. m.)
- Televisión abierta: Trece y GEN.
- Televisión de pago: Unicanal.
- Streaming online: DAZN y Disney+ Premium.