PSG y Flamengo disputan la final de la Copa Intercontinental 2025 en un partido que concita la atención de millones de hinchas alrededor del mundo. El campeón de Europa y el monarca de Sudamérica se miden por el título global en un duelo imperdible, que podrá verse tanto por señal de televisión como vía streaming online. En esta nota te contamos qué canal transmite el PSG vs Flamengo, dónde ver el partido en vivo por internet y todas las opciones disponibles para no perderte la definición intercontinental.

El partido de PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental será transmitido en toda Sudamérica vía DirecTV (DSports) y DGO. En España la transmisión para por televisión en DAZN, por streaming podrás ver el juego en DAZN App. En México pasan el partido por FIFA+, al igual que en Centroamérica. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por Fanatiz, fuboTV y beIN Sports.

¿A qué hora juega PSG vs Flamengo HOY?

El partido de PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025, será este miércoles 17 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el Ahmad Bin Ali Stadium.

Hora del partido, PSG vs Flamengo

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos: 12:00 p.m.

12:00 p.m. España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver PSG vs Flamengo EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 12:00 p.m. DirecTV (DSports) DGO y FIFA+ Colombia 12:00 p.m. DirecTV (DSports) DGO y FIFA+ Ecuador 12:00 p.m. DirecTV (DSports) DGO y FIFA+ Argentina 2:00 p.m. DirecTV (DSports) DGO y FIFA+ Brasil 2:00 p.m. Globo, Claro TV y SporTV Sky+ Paraguay 2:00 p.m. DirecTV (DSports) DGO y FIFA+ Uruguay 2:00 p.m. DirecTV (DSports) DGO y FIFA+ Chile 2:00 p.m. DirecTV (DSports) DGO y FIFA+ Venezuela 1:00 p.m. DirecTV (DSports) DGO y FIFA+ Bolivia 1:00 p.m. DirecTV (DSports) DGO y FIFA+ México 11:00 a.m. FIFA+ FIFA+ Estados Unidos 12:00 p.m. fuboTV, beIN Sports y Fanatiz FIFA+ España 6:00 p.m. DAZN FIFA+

