Japón vs. Túnez se enfrentan en el estadio Monterrey por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026, este sábado 20 de junio. Ambas selecciones tienen la necesidad de sumar tres puntos para mantener vivas sus chances de clasificar a los dieciseisavos de final del certamen. ¿Qué canales transmiten el partido del Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Japón vs. Túnez según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Japón vs. Túnez EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Japón vs. Túnez EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 20 de junio del 2026 desde el Estadio Monterrey.
El partido de Japón vs. Túnez será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.
Para España, el partido de Japón vs. Túnez será transmitido a través de DAZN y Movistar+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Japón vs. Túnez por Mundial 2026?
- México: 22:00 horas.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 01:00 horas del domingo.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 00:00 horas del domingo.
- Colombia / Perú / Ecuador: 23:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 00:00 horas del domingo
- España: 6:00 horas del domingo.
¿Qué canal TV transmite Paraguay vs. Turquía EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|11:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|México
|10:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|00:00 AM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|01:00 AM
|Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
|Ecuador
|11:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Colombia
|11:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Chile
|00:00 AM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Venezuela
|00:00 AM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Bolivia
|00:00 AM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|1:00 AM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Brasil
|1:00 AM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|1:00 AM
|GEN y POPU TV
|Puerto Rico
|10:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|10:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|6:00 AM del domingo
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Japón vs. Túnez por Mundial 2026
- Fecha: Sábado 20 de junio del 2026
- Partido: Japón vs. Túnez
- Hora: 22:00 (MEX); 00:00 ET del domingo (USA); 23:00 (PER/COL/ECU); 01:00 del domingo (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Tigo Sports, DAZN
- Streaming: Paramount, DGO, Flow Sports
- Estadio: Monterrey.
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
- DGO
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- TUDN
- ViX
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y Win Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
- Radio Nacional
- Win Sports
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y AUF TV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- AUF TV
- Paramount
- DGO
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN, Unicanal y Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV.
- POPU TV
- GEN
- Unicanal
- Trece
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- Movistar+
- DAZN
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Japón vs. Túnez EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Japón vs. Túnez por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX