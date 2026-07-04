Marruecos vs. Canadá se enfrentan en el Estadio Houston por los octavos de final del Mundial 2026 este sábado 4 de julio. El Canadá de Jesse Marsch intentará prolongar su notable recorrido en el Mundial 2026 cuando enfrente este sábado a un favorito pero desgastado Marruecos en Houston, en un duelo donde el ganador se verá con Francia o Paraguay en cuartos de final. ¿Qué canales transmiten el partido de Canadá y Marruecos en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Canadá vs. Marruecos según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Marruecos vs. Canadá EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Marruecos vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 4 de julio del 2026 desde el Estadio Dallas.
Para Perú, el partido de Marruecos vs. Canadá será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Marruecos vs. Canadá será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.
En España, el partido de Marruecos vs. Canadá, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.
- México: 11:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 13:00 horas.
- España: 19:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Marruecos vs. Canadá EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|12:00 PM
|DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO
|México
|11:0 AM
|ViX
|Estados Unidos
|1:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|2:00 PM
|Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO
|Ecuador
|12:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|12:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|1:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|1:00 PM
|DirecTV y DGO
|Bolivia
|1:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|2:00 PM
|AUF TV, DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO
|Brasil
|2:00 PM
|SporTV, Glob, SBT, N Sports, Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|2:00 PM
|GEN, Trece, Unicanal
|Puerto Rico
|11:0 AM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|11:0 AM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|11:0 AM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|11:0 AM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|11:0 AM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|11:0 AM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|11:0 AM
|ViX y Tigo Sports
|España
|11:0 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026
- Fecha: Sábado 4 de julio del 2026
- Partido: Marruecos vs. Canadá
- Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, Flow Sports, GEN, Trece, Unicanal, AUF TV y Entel TV
- Streaming: Paramount+, DGO, fuboTV
- Estadio: Houston.
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports, Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
- Flow Sports
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- AUF TV
- Paramount+
- DGO
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.
- DirecTV
- DGO
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.
- Gen
- Trece
- Unicanal
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
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