Marruecos vs. Canadá se enfrentan en el Estadio Houston por los octavos de final del Mundial 2026 este sábado 4 de julio. El Canadá de Jesse Marsch intentará prolongar su notable recorrido en el Mundial 2026 cuando enfrente este sábado a un favorito pero desgastado Marruecos en Houston, en un duelo donde el ganador se verá con Francia o Paraguay en cuartos de final. ¿Qué canales transmiten el partido de Canadá y Marruecos en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Canadá vs. Marruecos según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite Marruecos vs. Canadá EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Marruecos vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 4 de julio del 2026 desde el Estadio Dallas.

Para Perú, el partido de Marruecos vs. Canadá será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.

El partido de Marruecos vs. Canadá será televisado por DirecTV, DGO y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia.

En España, el partido de Marruecos vs. Canadá, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 14:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 13:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas.

México: 11:00 horas.

Estados Unidos (ET): 13:00 horas.

España: 19:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Marruecos vs. Canadá EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 12:00 PM DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO México 11:0 AM ViX Estados Unidos 1:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 2:00 PM Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y DGO Ecuador 12:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Colombia 12:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Chile 1:00 PM DirecTV, Paramount+ y DGO Venezuela 1:00 PM DirecTV y DGO Bolivia 1:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 2:00 PM AUF TV, DirecTV, DGO, Paramount+ y DGO Brasil 2:00 PM SporTV, Glob, SBT, N Sports, Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 2:00 PM GEN, Trece, Unicanal Puerto Rico 11:0 AM Telemundo y NAICOM Nicaragua 11:0 AM ViX y Tigo Sports Guatemala 11:0 AM ViX y Tigo Sports Costa Rica 11:0 AM ViX y Tigo Sports República Dominicana 11:0 AM ViX y Tigo Sports Honduras 11:0 AM ViX y Tigo Sports El Salvador 11:0 AM ViX y Tigo Sports España 11:0 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026

Fecha: Sábado 4 de julio del 2026

Sábado 4 de julio del 2026 Partido: Marruecos vs. Canadá

Marruecos vs. Canadá Hora: 11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR)

11:00 (MEX); 13:00 ET (USA); 12:00 (PER/COL/ECU); 14:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV, DAZN, Flow Sports, GEN, Trece, Unicanal, AUF TV y Entel TV

DirecTV, DAZN, Flow Sports, GEN, Trece, Unicanal, AUF TV y Entel TV Streaming: Paramount+, DGO, fuboTV

Paramount+, DGO, fuboTV Estadio: Houston.

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Paramount+.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo vía streaming.

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow Sports, Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

Flow Sports

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

AUF TV

Paramount+

DGO

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+ y DGO.

DirecTV

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen y Unicanal, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

Unicanal

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Marruecos vs. Canadá por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

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