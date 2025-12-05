Este viernes se celebrará el sorteo del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Las selecciones participantes se dividen en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones, y el orden en que entran a cada bombo lo dictó el último ranking mundial de la FIFA. Así, cada bombo aporta un equipo hasta completar los 12 grupos, cada uno de cuatro equipos.

¿Qué canal TV transmite, Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO?

El Sorteo del Mundial 2026 será transmitido por DirecTV (DSports) y DGO para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. En Ecuador la transmisión del sorteo de la Copa del Mundo será por Teleamazona, mientras que en Bolivia lo podrás ver en Unitel y Red UNO. En Paraguay, lo podrán mirar a través de GEN.

¿Dónde ver Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y ONLINE?

En Perú, la transmisión del sorteo del Mundial también lo podrás ver por América TV (Canal 4) por señal abierta y cable. En Argentina, también lo pasa la TV Pública en televisión abierta a través del Canal 7 y en TyC Sports. En Colombia, lo transmite Gol Caracol y RCN en señal abierta, cable y streaming.

Repasa qué canales TV transmiten el Sorteo del Mundial 2026 y cómo verlo online desde el Kennedy Center, ubicado en Washington DC, Estados Unidos. / FABRICE COFFRINI

¿Cómo ver sorteo del Mundial en México, Estados Unidos y España?

Pasando a Centroamérica, la transmisión del sorteo del Mundial en México será por TUDN, TV Azteca y Vix vía online. Luego, en Panamá lo podrás ver por TUDN, Tigo Sports, Vix, RPC y TVMax. Para Costa Rica y Nicaragua, la transmisión del sorteo va por TUDN y Vix. En El Salvador, míralo por Vix, TUDN, Tigo Sports y Canal 4. En Honduras síguelo por TUDN, Deportes TVC y Vix.

Luego, en Estados Unidos, transmiten el sorteo del Mundial los siguiente canales: Telemundo, FOX Sports, fuboTV y Peacock. Finalmente, en España, el sorteo de la Copa del Mundo lo televisa en directo RTVE, La 1 y Movistar+.

Por primera vez, la FIFA decidió que el sorteo se realizará de manera que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas. Con ese sistema, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos.

Hora, TV y dónde ver en vivo Sorteo de la Copa del Mundo 2026

Fecha : Vierne 5 de diciembre del 2025

: Vierne 5 de diciembre del 2025 Evento : Sorteo del Mundial 2026

: Sorteo del Mundial 2026 Horario : 12:00 p.m. hora de Washington, USA.

: 12:00 p.m. hora de Washington, USA. Canal : DirecTV | Streaming: DGO

: DirecTV | Streaming: DGO Lugar : Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos

: Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos Torneo: Mundial 2026