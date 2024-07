Uruguay vs. Brasil EN VIVO y GRATIS por internet. La ‘Celeste’ y la ‘Canarinha’ disputarán un duelo vital y sumamente trascendente por los cuartos de final de la Copa América 2024. El partido se jugará este sábado 6 de julio desde las 8p.m. de Perú en el estadio Allegiant Stadium de Nevada. Este choque será importante para ambas selecciones en su objetivo de seguir avanzando de fases y alcanzar el tan ansiado título. Si deseas seguir cada detalle de este nuevo partido de Uruguay y Brasil, a continuación te contaremos el horario, dónde ver por televisión y más.

Uruguay arrasó en la etapa de grupos de la Copa América 2024. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa se ha comportado a la altura de las expectativas y pasó invicto y primero en su grupo con puntaje perfecto. Además, en tres presentaciones dio muestra de su poder ofensivo al marcar 9 tantos. La gran figura del equipo es el colectivo y el gran funcionamiento que ha obtenido el popular ‘Loco’ de sus futbolistas.

Brasil, por su parte, ha sido duramente criticado por la prensa de su país. El conjunto amarillo no ha deleitado con su juego y tampoco ha sabido sacar grandes resultados. En el debut empató ante Costa Rica, luego venció a Paraguay y luego igualó ante Colombia. La gran baja que tendrá para este duelo será la de Vinícius Jr, quien no estará presente por acumulación de tarjetas amarillas. La hinchada brasileña espera que su selección no solo gane, sino que también muestre una mejor cara futbolística.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Brasil, EN VIVO y ONLINE?

Argentina: 22.00 horas

Brasil: 22.00 horas

Uruguay: 22.00 horas

Chile: 21.00 horas

Estados Unidos (Este): 21.00 horas

Paraguay: 21.00 horas

Bolivia: 21.00 horas

Venezuela: 21.00 horas

Estados Unidos (Central): 20.00 horas

Ecuador: 20.00 horas

Perú: 20.00 horas

Colombia: 20.00 horas

Estados Unidos (Montaña): 19.00 horas

México: 19.00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 18.00 horas

Qué canal pasa Uruguay vs. Brasil

Este duelo, que promete emociones y goles, se podrá visualizar por los siguientes canales y señales:

Canal 5

TUDN

VIX

TV Azteca

DirecTV

DGO

¿Dónde seguir Uruguay vs. Brasil EN VIVO?

Podrás seguir todas las incidencias de este duelo entre Uruguay vs. Brasil por medio de la web de DT El Comercio.

Dónde juegan Uruguay vs. Brasil

Este partido se jugará en el estadio Allegiant Stadium de Nevada.

Posibles alineaciones de Uruguay vs. Brasil

Uruguay: Rochet; Nández, R. Araujo, Olivera, Viña; Ugarte, Valverde; Pellistri, Cruz, M. Araújo; Núñez. Seleccionador: Marcelo Bielsa.

Brasil: Becker; Danilo, Militao, Marquinhos, Wendell; Guimaraes, Gomes; Raphinha, Paquetá, Savinho; Rodrygo.

Cuáles fueron los últimos resultados entre Uruguay y Brasil

Uruguay 2 - 0 Brasil

Brasil 4 - 1 Uruguay

Uruguay 0 - 2 Brasil

Cómo llegan Uruguay y Brasil

Uruguay

Uruguay 1-0 Estados Unidos

Uruguay 5-0 Bolivia

Uruguay 3-1 Panamá

Brasil

Brasil 1-1 Colombia

Paraguay 1-4 Brasil

Costa Rica 0-0 Brasil

¿Dónde puedo ver toda la Copa América 2024?

Argentina: Telefe, Directv, TyC, TVP

Bolivia: Unitel, Entel, Digital TV, COMTECO, TUVES HD SATELITAL, COTEOR

Brasil: TV Globo, SporTV

Canadá: RDS, TSN , TSN+

Chile: Canal 13, Chilevisión, DirecTV

Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Win Sports

Costa Rica: Teletica, Repretel, TDMAX, TD+

Ecuador: TV Ecuavisa, DirecTV,

Estados Unidos: Univision, Unimas, TUDN, Fox, FS1, FS2

Jamaica: CVM y CVM+

México: Canal 5, TUDN, VIX, TV Azteca

Panamá: RPC, TVN, TVMAX

Paraguay: Trece, SNT, Telefuturo, Tigo Sports

Perú: América TV, DirecTV

Uruguay: DirecTV, TV Ciudad

Venezuela: Televen

Resto del mundo: