Barcelona y Leganés juegan hoy, jueves 30 de enero en el Camp Nou con Lionel Messi y Antoine Griezmann en el equipo titular. Quique Setién buscará la victoria como de lugar para clasificar a cuartos de final de la Copa del Rey. A continuación, te damos a conocer los horarios, alineaciones posibles y canales de televisión que transmiten por país el partido en vivo y en directo.

El Barcelona - Leganés será a partido único, y tras el apuro sufrido en dieciseisavos en el campo de Ibiza (1-2), en el que descansaron Lionel Messi y Gerard Piqué, entre otros, esta vez Setién no dio tregua y reclamó a todos sus efectivos, no así a Riqui Puig, que no viajó a Valencia por enfermedad y, pese a que el martes se entrenó con el grupo, no entró en la lista.

Uno de los canales será DAZN. Disponible en móvil, tablet, ordenador y Smart TV (iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV Stick, Android TV, Xbox One o PlayStation 4 y más). Además, diferentes canales internacionales TV ofrecen ver el partido Barcelona vs. Leganés de la Copa del Rey en directo a través de sus plataformas.

En Estados Unidos, el partido entre Barcelona y Leganés puede verse en vivo a través de ESPN +. Finalmente, en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, se trasmitirá vía DIRECTV y SKY Sports.

Barcelona cayó ante Valencia y perdió el liderazgo de LaLiga Santander. Mira el resume del video en este video.

Barcelona vs. Valencia: resumen del partido por la Liga española (25/01/2020)

¿Qué canales de TV transmite el Barcelona vs. Leganés?

En Chile: DIRECTV Sports

En Colombia: DIRECTV Sports

En Ecuador: DIRECTV Sports

En Estados Unidos: ESPN+

En Perú: DIRECTV Sports

En Uruguay: DIRECTV Sports

En Venezuela: DIRECTV Sports

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Leganés por Copa del Rey?

En Argentina: a las 15:00 horas

En Bolivia: a las 14:00 horas

En Brasil: a las 15:00 horas

En Chile: a las 15:00 horas

En Colombia: a las 13:00 horas

En Costa Rica: a las 12:00 horas

En Cuba: a las 14:00 horas

En Ecuador: a las 13:00 horas

En El Salvador: a las 12:00 horas

En Estados Unidos (Washington D.C.): a las 12:00 horas

En Guatemala: a las 12:00 horas

En Honduras: a las 12:00 horas

En México: a las 12:00 horas

En Nicaragua: a las 12:00 horas

En Panamá: a las 13:00 horas

En Paraguay: a las 15:00 horas

En Perú: a las 13:00 horas

En Puerto Rico: a las 14:00 horas

En República Dominicana: a las 14:00 horas

En Uruguay: a las 15:00 horas

En Venezuela: a las 14:00 horas

¿Cómo formarán Barcelona y Leganés para el partido de hoy?

Barcelona formaría con Ter Stegen Jordi Alba, Griezmann, Lenglet, Semedo, Arthur,Ansu Fati, Busquets, Piqué, De Jong y Lionel Messi. Por su parte, Leganés buscará la hazaña en el Camp Nou con Cuéllar, Rosales, Bustinza, Awaziem, Silva; Kevin Rodrigues, Omeruo, Roque Mesa, Eraso, Recioy Braithwaite.

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona llega al duelo por Copa Del Rey tras haber caído frente al Valencia en Mestalla por LaLiga

TE PUEDE INTERESAR