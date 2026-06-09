Ver Bolivia vs. Argelia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Kansas (Estados Unidos) por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 10 de junio del 2026, a la 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y las 4:00 PM de Bolivia. ¿Dónde ver? Lamentablemente, el duelo amistoso se jugará sin público presente y no tendrá una transmisión oficial.

Ver Bolivia vs. Argelia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Kansas (Estados Unidos) por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 10 de junio del 2026, a la 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y las 4:00 PM de Bolivia. ¿Dónde ver? Lamentablemente, el duelo amistoso se jugará sin público presente y no tendrá una transmisión oficial. VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.