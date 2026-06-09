Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Ver Bolivia vs. Argelia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en Kansas (Estados Unidos) por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 10 de junio del 2026, a la 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y las 4:00 PM de Bolivia. ¿Dónde ver? Lamentablemente, el duelo amistoso se jugará sin público presente y no tendrá una transmisión oficial.