Brasil vs. Escocia se enfrentan en el Estadio Miami por la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio. Las selección brasileña va en busca de una abultada victoria para conseguir el liderato ante una Escocia aún con vida y con la tarea de lograr la clasificación a la siguiente fase. ¿Qué canales transmiten el partido de Brasil vs. Escocia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Brasil vs. Escocia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Brasil vs. Escocia EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Brasil vs. Escocia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 24 de junio del 2026 desde el Estadio Boston.
Para Perú, el partido de Brasil vs. Escocia será transmitido a través de DirecTV, América TV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Brasil vs. Escocia será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.
En España, el partido de Brasil vs. Escocia, será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Brasil vs. Escocia por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.
- México: 16:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
- España: 12:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Brasil vs. Escocia EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|5:00 PM
|América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|4:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|6:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|7:00 PM
|Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|5:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|5:00 PM
|Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|6:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|6:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|6:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|7:00 PM
|Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|7:00 PM
|Disney+ Premium y CazéTV
|Paraguay
|7:00 PM
|POPU TV
|Puerto Rico
|4:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|4:00 PM
|TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX
|Costa Rica
|4:00 PM
|FOX+ y ViX
|República Dominicana
|4:00 PM
|Pio Deportes, CDN y ViX
|Honduras
|4:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|4:00 PM
|Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX y ViX
|España
|12:00 AM
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo el Brasil vs. Escocia por Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 24 de junio del 2026
- Partido: Brasil vs. Escocia
- Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, DAZN, América TV, Gol Caracol, Telefe, AUF TV, Entel TV, Canal 5 Popu TV y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, Paramount, DGO, América TVGO
- Estadio: Miami
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV y América TV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- América TV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundoa mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- TyC Sports
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por POPU TV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV+.
- POPU TV
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partid Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- TeleOnce
- Chapin TV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Marruecos vs. Haití por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Escocia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Brasil vs. Escocia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- ViX