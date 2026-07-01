Estados Unidos (USA) enfrenta a Bosnia y Herzegovina este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco. Brillante en el arranque del Mundial 2026, Estados Unidos se cruza en dieciseisavos con Bosnia-Herzegovina el miércoles a la espera de una gran actuación de su estrella, Christian Pulisic. ¿Qué canales transmiten el partido de Estados Unidos (USA) en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 1 de julio del 2026 desde el Estadio Bahía de San Francisco.

Para Perú, el partido de Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina será transmitido a través de DirecTV Sports y Paramount+ por cable y streaming.

El partido de Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina será televisado por DirecTV y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX, Canal 5, TUDN, Azteca 7.

En España, el partido de Estados Unidos vs Australia, será transmitido a través de DAZN, RTVE y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:00 horas.

México: 18:00 horas.

Estados Unidos (ET): 20:00 horas.

España: 2:00 horas del jueves

¿Qué canal TV transmite Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:00 PM DirecTV, Paramount+ México 6:00 PM ViX Estados Unidos 8:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 9:00 PM Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ Ecuador 7:00 PM DirecTV, Paramount+ Colombia 7:00 PM Radio Nacional de Colombia, DirecTV, Paramount+ Chile 8:00 PM Chilevisión, DirecTV, Paramount+ Venezuela 8:00 PM DirecTV, Paramount+ Bolivia 8:00 PM Entel TV y Tigo Sports Uruguay 9:00 PM AUF TV, DirecTV, Paramount+ Brasil 9:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 9:00 PM Gen, Trece, Unicanal Puerto Rico 6:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 6:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 6:00 PM TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX Costa Rica 6:00 PM FOX+ y ViX República Dominicana 6:00 PM Pio Deportes, CDN y ViX Honduras 6:00 PM ViX y Tigo Sports El Salvador 6:00 PM Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX y ViX España 2:00 AM DAZN y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026

Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026

Miércoles 1 de julio del 2026 Partido: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Hora: 18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR)

18:00 (MEX); 20:00 ET (USA); 19:00 (PER/COL/ECU); 21:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Telemundo, DirecTV, DAZN, RTVE, TyC Sports, La 1 y Tigo Sports

Telemundo, DirecTV, DAZN, RTVE, TyC Sports, La 1 y Tigo Sports Streaming: Paramount+, DGO, fuboTV, Movistar+

Paramount+, DGO, fuboTV, Movistar+ Estadio: Bahía de San Francisco

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, Canal 5, TUDN, Azteca 7, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo.

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

Flow TV

TyC Sports

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de AUF TV y Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

AUF TV

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

Chilevisión

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televen y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.

DirecTV Sports

Paramount+

Televen

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gen, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de trece.

Gen

Trece

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Entel TV

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

DAZN

RTVE

La 1

Movistar+

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX