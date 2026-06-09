Ver Inglaterra vs. Costa Rica EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Inter & Co Stadium de Florida (Estados Unidos) por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 10 de junio del 2026, a la 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y la 2:00 PM de México. ¿Dónde ver? Repretel Canal 6, TDMAX y Disney Plus transmiten el duelo en Costa Rica en señal abierta, cable y streaming. ESPN y Disney Plus pasan el duelo en Sudamérica. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

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