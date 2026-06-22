Inglaterra vs. Ghana se enfrentan en el Estadio Boston por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026 este martes 23 de junio. El tan cacareado ataque de Inglaterra funcionó de forma impresionante en su victoria inaugural del Mundial contra Croacia, pero persisten los temores en defensa mientras los Three Lions intentan asegurarse una plaza en los dieciseisavos de final ante los africanos. ¿Qué canales transmiten el partido de Inglaterra en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Inglaterra vs. Ghana según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Inglaterra vs. Ghana EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Inglaterra vs. Ghana EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 20 de junio del 2026 desde el Estadio Toronto.
Para Perú, el partido de Inglaterra vs. Ghana será transmitido a través de América TV, DirecTV, América tvGO, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Inglaterra vs. Ghana será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. Además, Disney+ Premium tendrá la transmisión del partido por streaming. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play.
En España, el partido de Inglaterra vs. Ghana, será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
- México: 14:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 16:00 horas.
- España: 22:00 horas.
¿Qué canal TV transmite Inglaterra vs. Ghana EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|3:00 PM
|América TV, América tvGO, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|México
|2:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|4:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|5:00 PM
|Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, mitelefe, Paramount+ y Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 PM
|Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 PM
|Caracol TV, RCN, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Chile
|4:00 PM
|Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 PM
|DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 PM
|Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|5:00 PM
|Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 PM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Disney+ Premium, CazéTV y Vivo Play
|Paraguay
|5:00 PM
|GEN y Trece
|Puerto Rico
|2:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|2:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|2:00 PM
|Televisiete, Chapin TV, Tigo Sports, FOX y ViX
|Costa Rica
|2:00 PM
|FOX+ y ViX
|República Dominicana
|2:00 PM
|Pio Deportes, CDN y ViX
|Honduras
|2:00 PM
|Telecadena 7 y 4, DTVC+, FOX, ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|2:00 PM
|Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX y ViX
|España
|10:00 PM
|DAZN, TVE La 1, RTVE y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026
- Fecha: Martes 23 de junio del 2026
- Partido: Inglaterra vs. Ghana
- Hora: 14:00 (MEX); 16:00 ET (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 17:00 (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, América TV, DAZN, Gol Caracol, Teleamazonas, Chilevision, Telefe, AUF TV, Entel TV, Canal 5 y Tigo Sports
- Streaming: Disney+ Premium, América tvGO, Paramount, DGO, fuboTV
- Estadio: Toronto
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de América tvGO, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- América TV
- América tvGO
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundoa mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- TyC Sports
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por GEN y Trece, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de GEN+.
- GEN
- Trece
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Red Uno
- Unitel
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Televisiete, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Televisiete
- Chapin TV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telecadena 7 y 4, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DTVC+ y ViX.
- Telecadena 7 y 4
- FOX
- Tigo Sports
- DTVC+
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Inglaterra vs. Ghana EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Inglaterra vs. Ghana por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RPC, TVMax, Medcom GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- RPC
- TVMax
- Medcom GO
- FOX
- ViX