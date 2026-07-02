Suiza vs. Argelia se enfrentan en el Estadio BC Place Vancouver por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este jueves 2 de julio. Ambas selecciones se verán las caras en un intenso duelo de vida o muerte. El ganador de este duelo se enfrentará al que salga ¿Qué canales transmiten el partido de Suiza y Argelia en el Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Suiza vs. Argelia según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿Qué canal transmite Suiza vs. Argelia EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Suiza vs. Argelia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 2 de julio del 2026 desde el Estadio BC Place Vancouver.
Para Perú, el partido de Suiza vs. Argelia será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming. En México míralo por ViX.
El partido de Suiza vs. Argelia será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.
En España, el partido de Suiza vs. Argelia, será transmitido a través de DAZN y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega Suiza vs. Argelia por Mundial 2026?
- México: 21:00 horas.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 00:00 horas del sábado.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 23:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 22:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 23:00 horas.
- España: 5:00 horas del sábado.
¿Qué canal TV transmite Suiza vs. Argelia EN VIVO por Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|10:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|México
|9:00 PM
|ViX
|Estados Unidos
|11:00 PM
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Argentina
|00:00 AM
|Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
|Ecuador
|10:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Colombia
|10:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Chile
|9:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Venezuela
|9:00 PM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Bolivia
|9:00 PM
|Entel TV y Tigo Sports
|Uruguay
|00:00 AM
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Brasil
|00:00 AM
|SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
|Paraguay
|00:00 AM
|GEN y POPU TV
|Puerto Rico
|9:00 PM
|Telemundo y NAICOM
|Nicaragua
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Guatemala
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Costa Rica
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|República Dominicana
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|Honduras
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|El Salvador
|9:00 PM
|ViX y Tigo Sports
|España
|5:00 AM del sábado
|DAZN y Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo Suiza vs. Argelia por Mundial 2026
- Fecha: Jueves 2 de julio del 2026
- Partido: Suiza vs. Argelia
- Hora: 21:00 (MEX); 23:00 ET (USA); 22:00 (PER/COL/ECU); 00:00 del sábado (ARG/URU/BRA)
- Canales TV: DirecTV, Gol Caracol, Tigo Sports, Telefe, GEN, trece
- Streaming: Paramount, DGO
- Estadio: Estadio BC Place Vancouver.
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- DGO
- Paramount
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?
En México, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por ViX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundoa mediante streaming.
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TyC Sports, Telefe y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Flow TV, Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
- TyC Sports
- Telefe
- Flow TV
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol, RCN y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Gol Caracol
- RCN
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?
En Uruguay, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, AUF TV y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Paramount
- Canal 5
- AUF TV
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?
En Chile, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
- Chilevisión
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?
En Venezuela, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y DGO.
- DirecTV
- Paramount
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por POPU TV, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de POPU TV+.
- POPU TV
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?
En Bolivia, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.
- Entel TV
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo.
- FOX Network
- fuboTV
- Telemundo
- Tubi
- FOX One
- SiriusXM FC
- Futbol de Primera Radio
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?
En España, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DAZN y Movistar TV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.
- DAZN
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- TeleOnce
- Chapin TV
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 4, TCS GO, FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- Canal 4
- TCS GO
- FOX
- ViX
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telemundo, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de NAICOM.
- Telemundo
- NAICOM
¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido Suiza vs. Argelia por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX y Tigo Sports, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.
- Tigo Sports
- FOX
- ViX
VIDEO RECOMENDADO