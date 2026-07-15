La exhibición de una bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” por parte de jugadores de la selección argentina tras la victoria ante Inglaterra volvió a poner en debate el reglamento de la FIFA sobre manifestaciones políticas en el fútbol. Según las normas vigentes, este tipo de expresiones están restringidas dentro de los estadios y durante los partidos oficiales.

El marco legal se basa principalmente en las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB), adoptadas por la FIFA. En ellas se establece que el equipamiento y cualquier elemento mostrado por los jugadores no debe contener mensajes de carácter político, religioso o personal.

Además, el Código de Conducta en los estadios refuerza esta postura al prohibir el ingreso y exhibición de pancartas, banderas o símbolos que puedan considerarse políticos, ofensivos o discriminatorios. Esta normativa fue recordada en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, catalogado como de alto riesgo.

En ese contexto, la aparición de la bandera tras el encuentro podría ser evaluada por la FIFA como una infracción. De acuerdo con antecedentes similares, el organismo tiene la potestad de aplicar sanciones disciplinarias a jugadores o federaciones si considera que se vulneraron sus reglas, aunque hasta el momento no ha emitido una decisión oficial.