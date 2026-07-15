Por Joao Muñoz Tineo

La exhibición de una bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” por parte de jugadores de la selección argentina tras la victoria ante Inglaterra volvió a poner en debate el reglamento de la FIFA sobre manifestaciones políticas en el fútbol. Según las normas vigentes, este tipo de expresiones están restringidas dentro de los estadios y durante los partidos oficiales.

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