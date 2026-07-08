La llegada de Antoine Griezmann a Orlando City no solo ha generado expectativa por su impacto deportivo en la MLS, sino también por sus primeras impresiones sobre el plantel. Apenas una semana después de incorporarse al equipo estadounidense, el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 dedicó palabras de reconocimiento al peruano Wilder Cartagena, a quien calificó como una pieza fundamental dentro del vestuario.

Durante su presentación oficial, el exdelantero del Atlético de Madrid fue consultado por el mediocampista de la selección peruana y no dudó en destacar tanto su personalidad como su compromiso en los entrenamientos.

Griezmann elogia a Wilder Cartagena en Orlando City: “Es la alegría del vestuario”. Foto: Instagram

Lejos de ofrecer una respuesta breve, Griezmann explicó que Cartagena ha sido una de las personas que más lo ha ayudado a integrarse al grupo gracias a la energía positiva que transmite día a día.

“Wilder es la alegría del vestuario, es un poco lo que yo he visto. Llevo una semana y es la alegría, siempre baila y dice bromas, sea en español o en inglés, va buscando a los compañeros. Luego en el campo trabaja como el que más, lucha cada balón, cada acción”, confesó el atacante francés.

¡Nos tiene presentes! 🇵🇪 Antoine Griezmann habló de Wilder Cartagena, su nuevo compañero en Orlando City, y recordó el partido con Perú en el #Mundial Rusia 2018. #futbol #futbolperuano #griezmann #peru pic.twitter.com/jc2Xhs5XEf — Diario El Diez (@eldiezperu) July 8, 2026

Wilder Cartagena se ganó un lugar de respeto en Orlando City

Desde su llegada a Orlando City en 2022, Cartagena se consolidó como una de las piezas importantes del equipo. Con el paso de las temporadas, el volante peruano destacó por su rendimiento y liderazgo.

Incluso después de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas, la institución decidió renovarle el contrato, una muestra de la confianza que mantiene en su aporte dentro y fuera del terreno de juego.

Actualmente, Wilder Cartagena continúa con la fase final de su recuperación física con el objetivo de volver a competir lo antes posible en la MLS.

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