Griezmann destaca el liderazgo de Wilder Cartagena en Orlando City tras conocerlo. Foto: Instagram
Griezmann destaca el liderazgo de Wilder Cartagena en Orlando City tras conocerlo. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La llegada de Antoine Griezmann a Orlando City no solo ha generado expectativa por su impacto deportivo en la MLS, sino también por sus primeras impresiones sobre el plantel. Apenas una semana después de incorporarse al equipo estadounidense, el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 dedicó palabras de reconocimiento al peruano Wilder Cartagena, a quien calificó como una pieza fundamental dentro del vestuario.

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