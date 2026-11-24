El próximo gran talento del fútbol podría no ser descubierto en una cancha, durante un torneo juvenil o en las divisiones menores de un club. También podría aparecer a través de un video subido desde un teléfono celular. La inteligencia artificial comienza a cambiar las reglas del scouting con Footbao, una aplicación que utiliza esta tecnología para analizar las condiciones de jóvenes futbolistas y acercarlos a los clubes profesionales. Su lanzamiento en Europa está previsto para enero, después de una primera etapa de pruebas en América Latina, según reporta AFP.

La propuesta apunta a un problema que conocen bien miles de jugadores y jugadoras: tener talento no siempre significa tener una oportunidad para demostrarlo. Footbao busca acortar esa distancia. A través de la plataforma, los usuarios pueden subir videos de partidos o entrenamientos en los que exhiban sus habilidades. Luego, un sistema de inteligencia artificial analiza las imágenes y elabora informes sobre sus capacidades técnicas, tácticas, físicas y mentales.

Los resultados pasan por un proceso de evaluación y pueden llegar a los cazatalentos de los clubes asociados. La tecnología no pretende reemplazar el trabajo de los ojeadores, sino convertirse en una herramienta adicional para ampliar su campo de búsqueda y facilitar el primer contacto con futbolistas que, de otra manera, podrían permanecer fuera de su radar.

La plataforma ya cuenta con aproximadamente 182.500 usuarios y recibe unos 3.000 videos por semana solamente en Brasil, según explicó su director general, el británico Nick Rappolt, durante una conferencia de prensa en Zúrich, informó AFP. Entre los más de 80 clubes vinculados al proyecto figuran dos instituciones de tradición en el fútbol brasileño: Santos FC y Corinthians.

El siguiente paso será su desembarco europeo. Footbao tiene previsto iniciar operaciones en enero en Alemania, Austria y Suiza, para luego extenderse progresivamente a otros mercados del continente.

Una oportunidad más allá de las academias

La apuesta de Footbao parte de una realidad: las redes sociales como Instagram y TikTok han multiplicado las posibilidades de mostrar videos de jóvenes deportistas, pero conseguir que esos contenidos lleguen a las personas indicadas sigue siendo complicado.

Rappolt considera que el desafío ya no consiste únicamente en publicar las imágenes, sino en lograr que sean observadas por quienes pueden convertir una oportunidad en una carrera profesional. En ese escenario, la inteligencia artificial busca ordenar la información, identificar características de los jugadores y facilitar el trabajo de los reclutadores.

La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de figuras vinculadas al mundo financiero y futbolístico. La empresa, con sede en el cantón suizo de Zug, tiene entre sus inversores al banquero Boris Collardi, al expresidente del FC Basilea Bernhard Burgener y a Murat Yakin, actual entrenador de la selección suiza, reporta la agencia AFP.

Para Yakin, el proyecto puede representar una segunda oportunidad para futbolistas que no han conseguido abrirse camino en el deporte profesional. «Veo a muchos jugadores talentosos que lo intentan, pero para quienes el sueño no se ha hecho realidad», explicó a la AFP.

El entrenador también destacó el valor de los informes que genera la aplicación, especialmente para aquellos jóvenes que no cuentan con el acompañamiento de un técnico o un reclutador que pueda orientarlos. La identificación de fortalezas y debilidades, sostiene, puede convertirse en una herramienta útil para su desarrollo.

Footbao propone así una nueva puerta de entrada al fútbol profesional. El ojo del cazatalentos seguirá siendo importante, pero ahora tendrá una herramienta tecnológica para ampliar su búsqueda. En un deporte donde descubrir a tiempo a la próxima estrella puede cambiar el destino de un club, la inteligencia artificial empieza a jugar su propio partido.