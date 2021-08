Afganistán está viviendo un caos luego de que los talibanes ingresaran a tomar el control totalitario en el país asiático. La huida de su presidente (Ashraf Ghani) generó gran incertidumbre en toda la población y tras ello, el grupo extremistas implantó rápidamente sus leyes en donde la mujer es la más afectada.

Las prohibiciones que instauraron los talibanes hacia el género femenino fueron las siguientes:

No pueden realizar actividades fuera de casa sin compañía de su muhram (pariente de sexo masculino cercano que puede ser el esposo, padre o hermano).

Tienen prohibido estudiar en universidades, escuelas o instituciones educativas, únicamente se les permite ir a centros religiosos talibanes.

No se les permite reír fuerte, ya que ningún hombre extraño debe escuchar la voz de la mujer.

No deben aparecer en ningún medio como la radio y televisión, y tampoco deben participar de reuniones públicas.

Tienen prohibido tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, si esto sucede son sometidas a lapidación pública, que en algunos casos ha causado la muerte.

No pueden usar ropa de colores vivos porque, al igual que el maquillaje, es considerado “sexualmente atractivo”.

Se les impide realizar deporte, tampoco pueden montar en bicicleta o moto.

No tienen permitido trabajar fuera de las actividades domésticas. Actualmente la línea oficial talibán establece que las mujeres pueden trabajar y educarse, pero solo “dentro de los límites de la ley islámica y la cultura afgana”.

De esta manera, se ha mostrado el desagrado y rechazo por aquellas leyes que retrasan gravemente el avance de la mujeres. Asimismo, Marca se hizo notar con una portada contundente.

“¿Qué va ser de ellas?”, tituló el diario deportivo español refiriéndose las deportistas que residen en el mencionado país.

En ese sentido, Nilofar Bayat, jugadora paralímpica de Baloncesto alzó su voz de protesta sobre estos crímenes que se vienen realizando en la nación del continente asiático. “No puedo salir y sé que no estoy segura aquí. Los talibanes me matarán. No les gustan las mujeres como yo”, señaló la deportista a VICE World News.

Cabe precisar que el presidente Joe Biden prometió este lunes dar prioridad al tratamiento de las mujeres y las niñas bajo el régimen talibán en Afganistán, después de que la retirada de Estados Unidos permitiera el regreso de los insurgentes islamistas.

“Seguiremos alzando la voz por los derechos básicos del pueblo afgano, de las mujeres y las niñas”, manifestó Biden en un discurso nacional.