Después del Mundial 2026, Lionel Messi eligió Rosario para desconectarse del fútbol de élite. En medio de sus vacaciones, el capitán argentino hizo una inesperada aparición en un partido de Leones FC, el club impulsado por su familia y que milita en la Primera C, la cuarta división del fútbol argentino. Fue la primera vez que asistió al estadio para ver en persona al equipo, una visita que revolucionó a los hinchas presentes.

Messi siguió el encuentro con absoluta tranquilidad, acompañado por familiares y amigos. Aunque intentó mantener un perfil bajo, su presencia no pasó inadvertida y rápidamente fue ovacionado por los cerca de 200 espectadores que asistieron al partido entre Leones FC y Central Córdoba. Tras el encuentro, el astro argentino saludó a los aficionados, firmó autógrafos y compartió algunos minutos con el público que aguardó pacientemente para verlo de cerca.

✍️ LEO MESSI FIRMÓ CAMISETAS EN ROSARIO 🇦🇷🔟



▶ Mientras estaba mirando el partido entre Leones FC y Central Córdoba, el crack argentino repartió firmas de camisetas pic.twitter.com/yMBF5IcKQG — Diario Olé (@DiarioOle) July 26, 2026

Mientras disfrutaba de unos días lejos de la presión competitiva, otra noticia relacionada con el capitán argentino acaparó la atención. Una camiseta autografiada por Messi fue subastada durante la Exposición Rural de Palermo y alcanzó un valor de 23 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 15.000 dólares. La recaudación estuvo destinada a una causa benéfica, lo que incentivó una intensa puja entre los participantes.

El elevado precio refleja el enorme valor que tiene cualquier objeto vinculado al rosarino. Más allá del desenlace del Mundial, Messi continúa siendo una de las figuras más admiradas del deporte y sus recuerdos deportivos son altamente cotizados por coleccionistas de todo el mundo. Una camiseta con su firma se ha convertido en una auténtica pieza de colección, capaz de alcanzar cifras impensadas hace algunos años.

Así, incluso en sus vacaciones, Messi sigue generando titulares. Primero, por acercarse al fútbol más humilde con su visita a Leones FC, el proyecto deportivo de su familia. Y luego, porque una camiseta con su firma volvió a confirmar el peso de su legado: para unos representa un recuerdo imborrable; para otros, una reliquia deportiva cuyo valor trasciende cualquier resultado dentro de la cancha.

********

SOBRE EL AUTOR