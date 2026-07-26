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Tras el Mundial 2026, Lionel Messi regresó a Rosario para disfrutar de unos días de descanso.
Tras el Mundial 2026, Lionel Messi regresó a Rosario para disfrutar de unos días de descanso.
Por Marco Quilca León

Después del Mundial 2026, Lionel Messi eligió Rosario para desconectarse del fútbol de élite. En medio de sus vacaciones, el capitán argentino hizo una inesperada aparición en un partido de Leones FC, el club impulsado por su familia y que milita en la Primera C, la cuarta división del fútbol argentino. Fue la primera vez que asistió al estadio para ver en persona al equipo, una visita que revolucionó a los hinchas presentes.

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