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Resumen

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La charla táctica entre Scaloni y De Paul en la pausa de hidratación. Foto: Captura
La charla táctica entre Scaloni y De Paul en la pausa de hidratación. Foto: Captura
Por Marco Quilca León

Con el marcador todavía igualado 0-0 y España imponiendo largas secuencias de posesión, Lionel Scaloni encontró en la pausa de hidratación del primer tiempo una oportunidad para reorganizar a su equipo. El entrenador argentino llamó de inmediato a Rodrigo De Paul y sostuvo una conversación intensa con el volante, uno de sus hombres de mayor confianza dentro del campo, en una escena que no pasó desapercibida para las cámaras de la transmisión oficial de la final del Mundial 2026.

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