Con el marcador todavía igualado 0-0 y España imponiendo largas secuencias de posesión, Lionel Scaloni encontró en la pausa de hidratación del primer tiempo una oportunidad para reorganizar a su equipo. El entrenador argentino llamó de inmediato a Rodrigo De Paul y sostuvo una conversación intensa con el volante, uno de sus hombres de mayor confianza dentro del campo, en una escena que no pasó desapercibida para las cámaras de la transmisión oficial de la final del Mundial 2026.

Mientras el resto de los futbolistas aprovechaba para refrescarse y recibir indicaciones, Scaloni se concentró exclusivamente en De Paul. Gesticulando y señalando distintos sectores del campo, el seleccionador le transmitió una serie de ajustes tácticos para contrarrestar el dominio español, que hasta ese momento controlaba la pelota y obligaba a Argentina a replegarse cerca de su área.

La elección de De Paul como interlocutor no fue casual. Desde hace varios años, el volante del Inter Miami se ha convertido en una extensión del cuerpo técnico dentro de la cancha. Su capacidad para interpretar los partidos y comunicar las indicaciones a sus compañeros lo ha consolidado como uno de los líderes futbolísticos de la Albiceleste, especialmente en encuentros de máxima exigencia como una final del mundo.

¿QUÉ LE HABRÁ DICHO SCALONI?



El DT de Argentina tuvo una breve charla con De Paul durante el cooling break de la final del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/waYezKTD2l — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

El objetivo de Scaloni era claro: ajustar la presión sobre la salida española, cerrar los espacios entre líneas y recuperar con mayor rapidez el balón. España encontraba comodidad para circular la pelota y Argentina necesitaba modificar algunos movimientos para evitar que el campeón europeo continuara manejando el ritmo del encuentro. La pausa de hidratación ofreció el momento ideal para hacerlo sin esperar al entretiempo.

La imagen de Scaloni dialogando con De Paul volvió a reflejar una de las características del exitoso ciclo de la selección argentina: la comunicación permanente entre el entrenador y sus futbolistas. En una final donde cada detalle puede inclinar la balanza, esos breves minutos de conversación táctica podían resultar tan decisivos como una atajada o un gol en la búsqueda de una nueva estrella mundialista.