Lionel Messi hará historia: igualará a Cafú con tres finales disputadas en la Copa del Mundo. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
Lionel Messi hará historia: igualará a Cafú con tres finales disputadas en la Copa del Mundo. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
Por Redacción EC

Lionel Messi volverá a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la selección argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a España y alcanzará un registro que hasta ahora solo pertenecía al brasileño Cafú.

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