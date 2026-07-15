Lionel Messi volverá a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la selección argentina disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a España y alcanzará un registro que hasta ahora solo pertenecía al brasileño Cafú.

Con su presencia en el partido decisivo, Messi se convertirá en el segundo futbolista en la historia en disputar tres finales de la Copa del Mundo, un logro que refleja su extraordinaria trayectoria con la Albiceleste.

Tres finales mundialistas para una carrera legendaria

La final de 2026 será la tercera para Messi con la selección argentina. Su primera experiencia fue en Brasil 2014, cuando Argentina cayó 1-0 ante Alemania en tiempo suplementario. Ocho años después, en Qatar 2022, levantó el título tras vencer a Francia en una emocionante definición por penales. Ahora, el delantero buscará conquistar su segundo Mundial cuando Argentina enfrente a España en el MetLife Stadium.

Hasta ahora, el único futbolista que había disputado tres finales mundialistas era el brasileño Cafú. El exlateral jugó la final de Estados Unidos 1994, ingresando durante el primer tiempo por la lesión de Jorginho, fue titular en Francia 1998, donde Brasil perdió frente al equipo anfitrión, y volvió a disputar la final en Corea-Japón 2002, torneo en el que conquistó el título tras derrotar a Alemania.

Con la final de 2026, Messi igualará ese exclusivo registro.

Messi sigue agrandando su legado: el dato histórico que dejó ante Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: EFE

Otros grandes nombres llegaron a tres finales, pero no jugaron todas

A lo largo de la historia, otros cuatro futbolistas formaron parte de selecciones que alcanzaron tres finales mundialistas, aunque no tuvieron participación en todas ellas.

Pelé integró las selecciones campeonas de 1958, 1962 y 1970, pero no pudo disputar la final de Chile 1962 debido a una lesión.

Ronaldo Nazário estuvo en los planteles de 1994, 1998 y 2002, aunque no jugó la final de Estados Unidos 1994.

Pierre Littbarski llegó a las finales de 1982, 1986 y 1990 con Alemania, pero permaneció en el banco durante la de México 1986.

Lothar Matthäus también integró las selecciones alemanas finalistas de 1982, 1986 y 1990, aunque fue suplente en la final de España 1982.

Además de igualar a Cafú en este registro histórico, Messi tendrá la oportunidad de conquistar su segundo título mundial, luego de haber levantado la Copa en Qatar 2022.

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