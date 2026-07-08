La fase de cuartos de final del Mundial 2026 viene ofreciendo partidos de alto voltaje y resultados que mantienen en vilo a los aficionados. Con cada jornada, la lucha por un lugar entre las mejores selecciones del torneo se intensifica, dejando emociones, goles y varias sorpresas en el camino.

Hasta el momento, los clasificados son Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra, Argentina, Suiza, España y Bélgica. Los hinchas podrán disfrutar de la definición de esta etapa gracias a la cobertura de América Televisión, que llevará varios de los encuentros más atractivos a través de su señal abierta. Las transmisiones estarán disponibles en los canales 4 y 704 HD, permitiendo seguir de cerca a las principales figuras del campeonato.

Además de la señal televisiva, los compromisos podrán verse mediante la plataforma de streaming América TVGO, una alternativa para quienes prefieran seguir el Mundial desde dispositivos móviles, tablets o computadoras. En total, serán dos partidos los que llegarán a la audiencia peruana durante esta apasionante ronda eliminatoria.

Viernes 10 de julio

España vs Bélgica (14:00 horas/ SoFi Stadium - Los Ángeles)

Sábado 11 de julio

Argentina vs Suiza (20:00 horas / Arrowhead Stadium - Kansas City)

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