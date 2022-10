Boca Juniors y Racing Club se jugarán la vida este domingo 23 de octubre cuando se dispute la fecha 27 de la Liga Argentina 2022 . El ‘Xeneize’ recibirá a Independiente de Avellaneda, mientras que la ‘Academia’ hará lo propio con River Plate. Ambas escuadras tienen chances de salir campeón, pero también existe la posibilidad de que empaten en puntos al término del torneo argentino. ¿Qué pasaría en ese hipotético caso?

El liderato de la también conocida como Superliga podría ser compartido si es que Boca pierde contra Independiente y Racing empata frente a River Plate. De esta manera, los dos tendrían 51 puntos en la clasificación.

¿Qué pasa si empatan en puntos Boca y Racing?

La AFA informó que, en ese caso, habría un desempate que se jugaría dentro de las 72 horas posteriores a la última fecha, es decir, el próximo miércoles 26 de octubre en una cancha neutral. Además, en caso se produzca este escenario, las fechas de semifinales y final de la Copa Argentina 2022 se modificarían y se pasarían a la primera semana de noviembre.

En dicho cotejo, si hay empate en los 90 minutos se irán a tiempo extra y, de persistir la paridad, definirán todo desde el punto de penal.

Tabla de posiciones Liga Argentina 2022 (primeros lugares)

Boca Juniors - 51 puntos Racing Club - 50 puntos Huracán - 47 puntos Atlético Tucumán - 46 puntos River Plate - 44 puntos Tigre - 43 puntos

Boca Juniors y Racing definirán al campeón de la Liga Argentina 2022. / ALEJANDRO PAGNI

¿Cómo se jugará la última fecha de la Superliga Argentina?

La LPF dio a conocer y confirmó la programación de la jornada 27.

Sábado 22 de octubre

14 horas (Arg) / 12 p.m. (Per)

- Unión vs. Central Córdoba

16.30 horas (Arg) / 2.30 p.m. (Per)

- Estudiantes vs. Godoy Cruz / San Lorenzo vs. Aldosivi / Defensa y Justicia vs. Atlético Tucumán

19.30 horas (Arg) / 5.30 p.m. (Per)

- Argentinos Juniors vs. Vélez Sarsfield

Domingo 23 de octubre

12 horas (Arg) / 10 a.m. (Per)

- Banfield vs. Sarmiento

14.30 horas (Arg) / 12.30 p.m. (Per)

- Talleres vs. Gimnasia

17 horas (Arg) / 3 p.m. (Per)

- Patronato vs. Huracán / Boca Juniors vs. Independiente / Racing vs. River Plate

Lunes 24 de octubre

15.30 horas (Arg) / 1.30 p.m. (Per)

- Barracas Central vs. Newell’s

16.30 horas (Arg) / 2.30 p.m. (Per)

- Rosario Central vs. Colón

20.30 horas (Arg) / 6.30 p.m. (Per)

- Tigre vs. Arsenal / Platense vs. Lanús