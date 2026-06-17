Cristiano Ronaldo estuvo muy cerca de devolverle la ventaja a Portugal en el duelo frente a la República Democrática del Congo por la primera fecha del Mundial 2026. En un partido que se encontraba igualado 1-1, el capitán portugués dispuso de una de las ocasiones más claras del encuentro, aunque no logró resolverla de la manera acostumbrada.
Cristiano Ronaldo estuvo muy cerca de devolverle la ventaja a Portugal en el duelo frente a la República Democrática del Congo por la primera fecha del Mundial 2026. En un partido que se encontraba igualado 1-1, el capitán portugués dispuso de una de las ocasiones más claras del encuentro, aunque no logró resolverla de la manera acostumbrada.
La acción se produjo tras una buena combinación ofensiva del conjunto luso. Francisco Conceicao encontró un espacio por delante y habilitó a Ronaldo con un envío preciso, dejando al experimentado delantero en una posición favorable dentro del área. Todo parecía encaminado para una nueva celebración portuguesa.
Sin embargo, el atacante no consiguió acomodar correctamente su cuerpo al momento de impactar el balón. La jugada se desarrolló con rapidez y el remate terminó desviándose, escapando por un costado del arco ante la sorpresa de los aficionados presentes en el estadio. La ocasión desperdiciada representó una oportunidad importante para que Portugal recuperara el control del marcador.
Las imágenes de la acción no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde muchos seguidores comentaron la inusual definición de uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol. Mientras el partido continuaba abierto y con opciones para ambos equipos, la ocasión fallada por Ronaldo pasó a convertirse en uno de los momentos más comentados del encuentro.
¡LO TUVO EL BICHO PARA PORTUGAL! ❌⚽— DSPORTS (@DSports) June 17, 2026
Cristiano Ronaldo recibió de Conceicão, pero no pudo acomodarse para definir y la pelota terminó afuera. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/445b2qQMQj
Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.