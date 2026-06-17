Por Kenyi Peña Andrade

Cristiano Ronaldo estuvo muy cerca de devolverle la ventaja a Portugal en el duelo frente a la República Democrática del Congo por la primera fecha del Mundial 2026. En un partido que se encontraba igualado 1-1, el capitán portugués dispuso de una de las ocasiones más claras del encuentro, aunque no logró resolverla de la manera acostumbrada.