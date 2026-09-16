Raheem Sterling se declara culpable tras ser detenido por conducir de manera temeraria en Inglaterra. Foto: Instagram
Raheem Sterling se declara culpable tras ser detenido por conducir de manera temeraria en Inglaterra. Foto: Instagram
Por Redacción EC

El futbolista inglés Raheem Sterling afronta un proceso judicial en Inglaterra luego de ser detenido por la policía mientras conducía de manera temeraria. El exjugador de Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal fue intervenido después de que varios conductores reportaran su comportamiento al volante.

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