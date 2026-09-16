El futbolista inglés Raheem Sterling afronta un proceso judicial en Inglaterra luego de ser detenido por la policía mientras conducía de manera temeraria. El exjugador de Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal fue intervenido después de que varios conductores reportaran su comportamiento al volante.

Según la información difundida sobre el caso, Sterling fue filmado por agentes policiales mientras manejaba a alta velocidad, realizando maniobras en zigzag y aproximándose peligrosamente a los bordes de la carretera.

El futbolista ya compareció ante la Justicia y se declaró culpable. Entre los hechos admitidos figura la posesión de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”, sustancia que está clasificada como una droga de clase C en el Reino Unido.

El caso también está relacionado con la forma en que Sterling habría conducido por la carretera, situación que generó preocupación entre otros usuarios de la vía y terminó con la intervención de la policía británica.

El futbolista quedó en libertad bajo fianza

Tras su comparecencia ante las autoridades, Sterling quedó en libertad condicional bajo fianza, mientras el proceso judicial continúa.

Raheem Sterling volverá a la concentración de Inglaterra. (Foto: AFP)

El episodio se produce en un momento particular de la carrera del delantero inglés, quien actualmente se encuentra sin club después de su último periodo profesional.

La trayectoria de Raheem Sterling

Sterling construyó una destacada carrera en el fútbol inglés. Surgió en Liverpool, antes de convertirse en una de las figuras de Manchester City, club con el que consiguió varios títulos nacionales.

Posteriormente pasó por Chelsea y tuvo una etapa a préstamo en Arsenal. También fue durante años uno de los habituales de la selección de Inglaterra.

A sus 31 años, el delantero se encuentra actualmente sin equipo y este proceso judicial añade un nuevo episodio a su actualidad fuera de los terrenos de juego.