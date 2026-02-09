¿Qué pasó con Serena Williams en el Super Bowl? La polémica de la que se habla en los medios

El Super Bowl 2026 ha dado la vuelta al mundo no solo por la magnitud del evento deportivo, sino también por el espectáculo musical y los anuncios que se emiten durante el Show de Medio Tiempo. Bad Bunny fue el centro de atención, pero también el polémico spot que tuvo como protagonista a Serena Williams. ¿Qué pasó?

Durante el intermedio, se vieron distintas campañas televisivas en las pantallas del Levi’s Stadium. Y una de ellos fue el de Serena Williams, donde salió promocionando un medicamento inyectable para adelgazar.

Para Serena, recomendar este medicamento no era algo ajeno, pues ella misma reconoció haberlos usado para perder peso. Sin embargo, el hecho de que lo haya anunciado en una de los eventos de mayor audiencia en los Estados Unidos ha generado polémica.

En el spot publicitario se ve a la ganadora de 23 Grand Slam inyectándose un fármaco GLP-1 que ayuda a bajar de peso. Según especialistas, este medicamento ayuda a controlar la glucosa, la saciedad prolongada y a tener una digestión lenta.

Serena Williams injects herself with a GLP-1 weight loss drug as millions watch the Super Bowl.



She dances and shows off how “convenient” it is to get GLP-1s using the Ro app.



She even says you can get them in pill form.



I miss the days when the Super Bowl sold beer & trucks.… pic.twitter.com/snXlyGHZfS — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 9, 2026

SOBRE EL AUTOR