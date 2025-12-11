La situación de Mohamed Salah en el Liverpool se ha tensado al máximo en las últimas semanas, después de que la estrella egipcia —uno de los máximos goleadores del club en su historia— expresara públicamente su frustración por ser relegado al banco dde suplentes. Tras ser suplente en varios partidos de Premier League, Salah afirmó que sentía que el club lo había “lanzado debajo del autobús” y que ya no tenía relación con el entrenador Arne Slot, lo que encendió una gran polémica interna.

Este desencuentro llevó a que Salah fuera excluido de la convocatoria para un partido importante de Champions League contra el Inter de Milán, una decisión que la dirigencia y Slot apoyaron públicamente como parte de la gestión del equipo más que como un castigo personal. El técnico neerlandés reconoció que lo que se había dicho en los últimos días “afectaba tanto a los jugadores como al plantel”, sugiriendo que hay una fractura notable en el ambiente del vestuario.

La polémica no solo se limita a declaraciones y ausencias: figuras del entorno del Liverpool han reaccionado de forma dividida. Jamie Carragher criticó duramente a Salah, calificando su intervención como “una vergüenza” y sugiriendo que pudo haber sido “calculada para presionar al club o al entrenador”. Por otro lado, Steven Gerrard y otros exjugadores han llamado a la calma y al diálogo, instando a Salah a reconciliarse con Slot y trabajar juntos por el bien del equipo.

Todo esto ocurre mientras Liverpool atraviesa una temporada complicada en la Premier League, con resultados por debajo de lo esperado, lo que intensifica el foco sobre la relación entre Salah y Slot. El delantero, con contrato hasta 2027, podría incluso despedirse ante su afición antes de unirse a la selección de Egipto para la Copa Africana de Naciones, en medio de rumores sobre su futuro y posibles ofertas desde ligas como la Saudí.