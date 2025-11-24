Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la gran final de la CONMEBOL Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Lima, con aroma a clásico nacional.

MAPFRE y la CONMEBOL darán a conocer al ganador del Premio MAPFRE al ‘Jugador Más Seguro’.

“Este galardón reconoce al futbolista con un desempeño sobresaliente en relación con la seguridad y la confianza manifestadas en momentos críticos del partido, asegurando la estabilidad del resultado y contribuyendo al éxito de su equipo independientemente de su posición en el terreno de juego”, especificó MAPFRE.

En la edición 2024, el premio fue otorgado a Alexander Barboza de Botafogo. En este 2025 será entregado por el presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, tras la celebración de la Final de la CONMEBOL Libertadores 2025.

La aseguradora invita también a todos los fanáticos a visitar Fan Zone Conmebol Libertadores, una experiencia diseñada para que toda la familia pueda vivir al máximo la previa de la gran final entre Palmeiras y Flamengo.

Además de poder disfrutar del Trophy Stand para tomarse fotos junto al mítico trofeo de la competición, los hinchas podrán participar de diversas actividades realizadas por MAPFRE en su stand, en la zona exclusiva para niños, y en el mini estadio con desafíos y juegos.

El Fan Zone está ubicado en Convexia Expo Center y abrirá sus puertas del 26 al 28 de noviembre desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. El ingreso es gratuito y solo se requiere una inscripción disponible a través de https://www.joinnus.com