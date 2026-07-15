Messi sigue agrandando su legado: el dato histórico que dejó ante Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: EFE
Messi sigue agrandando su legado: el dato histórico que dejó ante Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: EFE
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. En la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, el capitán albiceleste aportó dos asistencias, una actuación que lo llevó a integrar un exclusivo grupo de futbolistas que lograron ese registro en una semifinal de la Copa del Mundo.

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