Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. En la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, el capitán albiceleste aportó dos asistencias, una actuación que lo llevó a integrar un exclusivo grupo de futbolistas que lograron ese registro en una semifinal de la Copa del Mundo.

Con este desempeño, el ’10′ reafirmó su papel como el líder futbolístico de la Albiceleste en una nueva cita mundialista.

Un registro reservado para leyendas del Mundial

De acuerdo con los datos de MisterChip, Messi se convirtió en uno de los pocos jugadores que han registrado dos o más asistencias en una semifinal mundialista.

La lista histórica quedó conformada de la siguiente manera:

Fritz Walter (Alemania) — 3 asistencias (1954)

Budai II (Hungría) — 3 asistencias (1954)

Lionel Messi (Argentina) — 2 asistencias (2026)

Didi (Brasil) — 2 asistencias (1958)

Zagallo (Brasil) — 2 asistencias (1962)

Tostão (Brasil) — 2 asistencias (1970)

Gargano (Uruguay) — 2 asistencias (2010)

Philipp Lahm (Alemania) — 2 asistencias (2014)

ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1-2 🇦🇷 ARG (90+2') - MESSI 🇦🇷 firma 2 asistencias en la semifinal y entra en un grupo selecto. Jugadores con 2+ asistencias en una semifinal de la Copa del Mundo:



Fritz Walter 🇩🇪 — 3 (1954)

Budai II 🇭🇺 — 3 (1954)

MESSI 🇦🇷 — 2 (2026)

Didi 🇧🇷 — 2 (1958)

Zagallo 🇧🇷 — 2… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Además de su aporte estadístico, Messi fue determinante en la construcción del juego ofensivo de Argentina durante la semifinal. Sus dos pases de gol fueron fundamentales para que la Albiceleste se impusiera por 2-1 y asegurara su clasificación a la gran final del Mundial 2026.

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