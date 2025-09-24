Los blanquiazules enfrentarán este jueves 25 de setiembre a la Universidad de Chile en Coquimbo.
Los blanquiazules enfrentarán este jueves 25 de setiembre a la Universidad de Chile en Coquimbo.
Redacción EC
Redacción EC

y la Universidad de Chile disputarán este jueves 25 de setiembre, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), uno de los cupos a las semifinales de la .

LEE TAMBIÉN: ¡Volvió al gol! Gianluca Lapadula anotó con camiseta del Spezia ante Parma por la Copa Italia | VIDEO

En el encuentro de ida, jugado en Matute, empataron sin goles, en un trabado encuentro que dejó a los blanquiazules con la sensible baja de su defensor Carlos Zambrano por expulsión.

Fernanda Huapaya

Ambos clubes necesitan la misma fórmula para clasificar: ganar o empatar e imponerse en tanda de penales.

MIRA: Hernán Barcos: “La idea es seguir haciendo historia. Sabemos que no será fácil, pero tenemos con qué ganar”

Como se recuerda, a diferencia de los campeonatos de la UEFA, en Conmebol se va directamente, en caso de empate, a los disparos desde los doces pasos.

Cabe mencionar que este encuentro se jugará a puertas cerradas, debido a la sanción impuesta contra el club chileno, por los hechos de violencia en su serie ante Independiente de Avellaneda.

