Este fin de semana se definirá el título de la Liga Profesional Argentina 2022 y Boca Juniors es el principal candidato a quedarse con la corona. El ‘Xeneize’ es el único equipo que depende de sí mismo en esta recta final, pero ¿sabes qué resultados necesita para ser campeón? Aquí te lo contamos.

Para empezar, los dirigidos por Hugo Ibarra recuperaron el liderato de la tabla de posiciones tras superar 2-1 a Gimnasia de La Plata en un partido pendiente. De esta manera, llegaron a los 51 puntos y superaron, de momento, a Racing Club.

Cómo marcha la tabla de posiciones en Argentina (primeros lugares)

Boca Juniors - 51 puntos Racing Club - 50 puntos Huracán - 47 puntos Atlético Tucumán - 46 puntos River Plate - 44 puntos Tigre - 43 puntos

¿Qué resultados necesita Boca para ser campeón de la Liga Argentina?

El conjunto de La Bombonera podría quedarse con el título de la Primera División del fútbol argentina si se producen tres escenarios. A continuación, te los detallamos.

Si Boca Juniors gana vs. Independiente, es campeón.

gana vs. Independiente, es campeón. Si Boca Juniors empata vs. Independiente, Racing no debe ganar vs. River.

empata vs. Independiente, Racing no debe ganar vs. River. Si Boca Juniors pierde vs. Independiente, Racing debe perder vs. River.

Boca Juniors buscará lograr el título en La Bombonera.

¿Cuándo juega Boca vs. Independiente, por la fecha 27?

El partido entre Boca Juniors e Independiente de Avellaneda se disputará este domingo 23 de octubre, en La Bombonera, desde las 15:00 (hora local) y 17:00 (hora Argentina). Se podrá seguir la transmisión vía ESPN Premium y STAR Plus.

¿Cómo se jugará la última fecha de la Superliga Argentina?

La LPF dio a conocer y confirmó la programación de la jornada 27.

Sábado 22 de octubre

14 horas (Arg) / 12 p.m. (Per)

- Unión vs. Central Córdoba

16.30 horas (Arg) / 2.30 p.m. (Per)

- Estudiantes vs. Godoy Cruz / San Lorenzo vs. Aldosivi / Defensa y Justicia vs. Atlético Tucumán

19.30 horas (Arg) / 5.30 p.m. (Per)

- Argentinos Juniors vs. Vélez Sarsfield

Domingo 23 de octubre

12 horas (Arg) / 10 a.m. (Per)

- Banfield vs. Sarmiento

14.30 horas (Arg) / 12.30 p.m. (Per)

- Talleres vs. Gimnasia

17 horas (Arg) / 3 p.m. (Per)

- Patronato vs. Huracán / Boca Juniors vs. Independiente / Racing vs. River Plate

Lunes 24 de octubre

15.30 horas (Arg) / 1.30 p.m. (Per)

- Barracas Central vs. Newell’s

16.30 horas (Arg) / 2.30 p.m. (Per)

- Rosario Central vs. Colón

20.30 horas (Arg) / 6.30 p.m. (Per)

- Tigre vs. Arsenal / Platense vs. Lanús