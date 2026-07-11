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Resumen

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Que son las fan bands y porque se venden a 500 dólares: los souvenirs que son furor en el Mundial 2026.
Que son las fan bands y porque se venden a 500 dólares: los souvenirs que son furor en el Mundial 2026.
Por Marco Quilca León

No son camisetas, balones ni entradas. El artículo más inesperado del Mundial 2026 cabe en una muñeca. Las “Fan Bands”, unas pulseras de silicona con dijes personalizables entregadas gratuitamente en distintas activaciones oficiales del torneo, se han convertido en el accesorio de moda entre los aficionados. Su popularidad ha sido tan grande que cientos de hinchas hacen largas filas para conseguirlas y, en plataformas de reventa, algunos modelos ya alcanzan valores cercanos a los 500 dólares, muy por encima de su costo original: cero.

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