Querétaro recibe a León por la jornada 10 del torneo Apertura 2020 de la Liga MX. El compromiso se llevará a cabo este domingo, desde las 7:00 de la noche (hora peruana y mexicana), en el estadio La Corregidora. La transmisión estará a cargo de Imagen TV y Fox Sports.

Tras igualar con Tigres y dejar pasar una oportunidad para ser el nuevo líder de la tabla, León sale en busca de un triunfo que le permita seguir en zona de acceso directo a la fase final del certamen azteca.

Los ‘esmeraldas’ se encuentran en la cuarta posición de la clasificación con 18 unidades, a un punto de Pumas, Cruz Azul y América, los punteros del Guard1anes 2020 tras nueve fechas disputadas.

Querétaro vs. León | Horarios:

19:00 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

20:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

Ignacio Ambriz lamentó que su equipo pudo vencer en la jornada previa, pero no supo cerrar desde el primer tiempo. “Generamos ocasiones, pero no concretamos, hay que hacer un análisis y trabajar para que el equipo vuelva a ser contundente, no estamos cerrando los partido”, aceptó luego del empate (1-1) contra los ‘felinos’.

Querétaro, en tanto, viene de rescatar un empate de su visita a Chivas de Guadalajara. Los ‘Gallos Blancos’ jugaron con un futbolista menos desde los últimos 19 minutos, pero eso no fue impedimento para que consiguieran su primer punto como visitante en el Apertura.

El conjunto comandado por Alex Diego ocupa el décimo lugar de la tabla con 11 unidades y está obligado a ganar para seguir aspirando a alcanzar la siguiente instancia de la competición.

La fase regular del torneo continuará hasta el 9 de noviembre, cuando quedarán decididos los cuatro clasificados directos a la liguilla de los ocho mejores y los ocupantes de los lugares del quinto al duodécimo que disputarán las cuatro plazas restantes.

