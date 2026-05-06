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Quico cumplió su sueño y conoció a Messi: el encuentro que se volvió viral en redes | VIDEO
Quico cumplió su sueño y conoció a Messi: el encuentro que se volvió viral en redes | VIDEO
Por Redacción EC

El actor Carlos Villagrán, inmortalizado como Quico en El Chavo del 8, vivió uno de los momentos más especiales de su vida. El comediante logró conocer a Lionel Messi y el encuentro rápidamente se volvió viral en redes sociales. La escena reunió nostalgia, humor y admiración en partes iguales.

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