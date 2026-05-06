Quico cumplió su sueño y conoció a Messi: el encuentro que se volvió viral en redes | VIDEO

El actor Carlos Villagrán, inmortalizado como Quico en El Chavo del 8, vivió uno de los momentos más especiales de su vida. El comediante logró conocer a Lionel Messi y el encuentro rápidamente se volvió viral en redes sociales. La escena reunió nostalgia, humor y admiración en partes iguales.

En el video que circula en plataformas digitales, Villagrán no oculta su emoción al estar frente al campeón del mundo. “No me he perdido nada de lo que ha pasado, te veo y te repito y te repito”, le dice a Messi, dejando en claro que sigue de cerca su carrera.

Fiel a su estilo, el actor también aportó su cuota de humor en el encuentro. “Sabé que es Quico”, bromeó durante el saludo, provocando sonrisas en un ambiente distendido. Messi, por su parte, respondió con naturalidad y cercanía, en una escena que rápidamente conectó con el público.

El momento incluyó un gesto afectuoso entre ambos, que fue captado en video y compartido miles de veces. La imagen de dos íconos, cada uno en su mundo, generó una reacción inmediata entre fanáticos del fútbol y la televisión. La mezcla de generaciones fue uno de los aspectos más comentados.

El encuentro entre Villagrán y Messi no solo fue una anécdota curiosa, sino también un cruce simbólico entre dos figuras populares. Uno marcó la infancia de millones con la comedia, el otro sigue escribiendo historia en el deporte.

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