El clásico de España entre Real Madrid vs. FC Barcelona se vivirá este domingo 20 de marzo y el mundo del fútbol no podrá perderse el enfrentamiento de ambas escuadras que están pasando por un buen presente futbolístico.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti recibirán al club catalán por segunda vez en el año. Recordemos que en su primer encuentro disputado por la Supercopa 2022 lo ganó el cuadro merengue.

Por otra parte, LaLiga Santander anunció la designación del árbitro principal para este duelo por la jornada 29 de la máxima categoría del fútbol español.

QUIÉN ARBITRARÁ EL REAL MADRID VS. BARCELONA 2022

Juan Martínez Munuera será el encargado de pitar el clásico de España correspondiente a la segunda vuelta en el que el Real Madrid recibirá al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Este será el tercer y último partido que disputarán en esta temporada.

Juan Martínez Munuera

CUÁNDO ES EL CLÁSICO DE ESPAÑA 2022

El clásico de España entre Real Madrid vs. Barcelona se llevará acabo este domingo 20 de marzo en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER REAL MADRID VS. BARCELONA

El partido de Real Madrid vs. Barcelona será transmitido por DirecTV Sports y ESPN para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, en dichos países el partido también estará disponible en la aplicación de streaming DirecTV GO.

Martínez Munuera ejerce de juez arbitral gracias a una excedencia en su plaza como policía local, pero explicó anteriormente que quiso renunciar a ella con el propósito de ayudar a los cuerpos policiales durante la pandemia generada por el coronavirus coronavirus.

“Policía y árbitro no son mis trabajos, son mis dos pasiones. Cuando se declaró la pandemia me ofrecí a mis superiores para reincorporarme, pero no hizo falta. Nuestra plantilla no se ha visto mermada por la enfermedad, pero sabe que me tiene en cualquier momento a su disposición”, aclaró en una entrevista a EFE.

