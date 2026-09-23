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Resumen

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Gustavo ScarpaQuién es el bicampeón de América con Palmeiras que abrió un canal de YouTube para fomentar la lectura.
Gustavo ScarpaQuién es el bicampeón de América con Palmeiras que abrió un canal de YouTube para fomentar la lectura.
Por Marco Quilca León

El fútbol y la literatura suelen transitar por caminos distintos, pero Gustavo Scarpa encontró la manera de unirlos. El mediocampista brasileño, actualmente en Atlético Mineiro y recordado por su exitoso paso por Palmeiras, donde ganó dos veces la Copa Libertadores, abrió hace dos semanas su propio canal de YouTube para hablar de una de sus grandes pasiones fuera de las canchas: los libros.

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