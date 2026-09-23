El fútbol y la literatura suelen transitar por caminos distintos, pero Gustavo Scarpa encontró la manera de unirlos. El mediocampista brasileño, actualmente en Atlético Mineiro y recordado por su exitoso paso por Palmeiras, donde ganó dos veces la Copa Libertadores, abrió hace dos semanas su propio canal de YouTube para hablar de una de sus grandes pasiones fuera de las canchas: los libros.

El proyecto se llama Canal do Scarpinha y comenzó con un video de aproximadamente diez minutos en el que Scarpa habló sobre Sus ojos miraban a Dios, de la escritora estadounidense Zora Neale Hurston. Lo que parecía ser simplemente una nueva faceta del futbolista rápidamente ganó repercusión. Una reseña posterior sobre La muerte de Iván Ilich, de León Tolstói, superó las 600 mil reproducciones y coincidió con el ascenso del clásico de la literatura rusa al primer lugar de los libros más vendidos en Amazon Brasil.

La relación de Scarpa con la lectura, sin embargo, no nació con YouTube. Cuando todavía defendía la camiseta de Palmeiras, en 2021, ya compartía en sus historias de Instagram recomendaciones y comentarios sobre autores como Franz Kafka, George Orwell y Fiódor Dostoyevski. Incluso llegó a referirse al escritor ruso como el “número 10” de su estante, una comparación que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

El mediocampista de 32 años también llevó esa afición al vestuario de Atlético Mineiro. En una entrevista con GaloTV, el medio oficial del club, contó que algunos de sus compañeros le agradecieron por haberlos motivado a leer y que incluso comenzaron a llevar libros para acompañar sus sesiones de fisioterapia. Scarpa aseguró que la lectura ha sido “extremadamente importante” en su vida, aunque reconoció que también lucha contra la distracción de los celulares y los videos cortos.

Scarpa, nacido en Campinas, construyó buena parte de su carrera en Palmeiras, club con el que estuvo cuatro años y medio y conquistó las Copas Libertadores de 2020 y 2021. Hoy, mientras continúa su carrera como futbolista profesional, encontró en los libros una segunda cancha. Su objetivo con el canal no parece ser únicamente recomendar historias, sino conseguir que más personas se acerquen a ellas. “Este proyecto puede ayudar a mucha gente”, explicó.

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