¿Quién es Frank Illet, el hincha viral del Manchester United y por qué Wayne Rooney no lo soporta?

No se guardó nada. Wayne Rooney criticó abiertamente a Frank Ilett, el hincha viral del Manchester United que prometió no cortarse el pelo hasta que su equipo consiga cinco victorias consecutivas. Tras el 1-1 ante West Ham, el exfutbolista cuestionó la relevancia mediática del aficionado.

“Lo pondría al otro lado del país por volverme loco. Estamos hablando de Michael Carrick y el Manchester United intentando ganar su quinto partido consecutivo, pero toda la atención se centra en él, que se está cortando el pelo", expresó en el podcast No Tippy Tappy Football.

Rooney también cuestionó que la conversación alrededor del club se centro en un reto en lugar del rendimiento del equipo: “Apuesto a que si el Manchester United ganara su quinto partido, estaría aún más decepcionado porque entonces a nadie le importaría”.

😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Así fue la reacción de Frank Illet, el hincha viral del Manchester United, tras el 1-1 vs West Ham hoy…



Lleva 493 días sin cortarse el pelo y ahora debe esperar una racha de CINCO TRIUNFOS CONSECUTIVOS. ⏳ pic.twitter.com/7EW2kv041l — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 11, 2026

¿Quién es Frank Illet?

Frank Ilett es un aficionado que se hizo famoso por aceptar el reto de no cortarse el pelo hasta que el Manchester United ganara cinco partidos consecutivos. El desafío empezó en octubre del 2024 y lleva más de 500 días manteniendo su promesa.

Ilett documenta su desafío diariamente en su cuenta de Instagram y otras redes bajo el nombre The United Strand, donde comparte el crecimiento de su cabello y sus reacciones a los partidos. Con el paso del tiempo, su historia ha atraído millones de seguidores en redes sociales.

Su historia se ha vuelto viral en medios deportivos y redes, transformando su peculiar reto en un símbolo de lealtad y humor entre los aficionados del fútbol.

Cuando al fin logre la racha de cinco victorias y pueda cortarse el pelo, planea donar su cabello a organizaciones benéficas como The Little Princess Trust, que fabrica pelucas para niños que han perdido su cabello debido a tratamientos médicos.

