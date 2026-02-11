Resumen

¿Quién es Frank Illet, el hincha viral del Manchester United y por qué Wayne Rooney no lo soporta?
Por Redacción EC

No se guardó nada. Wayne Rooney criticó abiertamente a Frank Ilett, el hincha viral del Manchester United que prometió no cortarse el pelo hasta que su equipo consiga cinco victorias consecutivas. Tras el 1-1 ante West Ham, el exfutbolista cuestionó la relevancia mediática del aficionado.

