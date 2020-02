Las jóvenes promesas siguen brotando en el fútbol mundial y Borussia Dortmund no deja de tomar protagonismo. Al auspicioso momento de Erling Haaland se suma Giovanni Reyna, quien con 17 años ya conoce lo que es jugar Champions League y tuvo su primera asistencia en el gol de la joya noruega. Es más, se convirtió en el jugador más joven de Estados Unidos en disputar el certamen con 17 años y 97 días, superando a Gedion Zelalem que tuvo 17 años y 317 días en su momento.

Nacido el 13 de noviembre de 2002, es hijo de Claudio Reyna, futbolista recordado en la selección de Estados Unidos, y de Danielle Egan, una exfutbolista. Su ingreso al minuto 68 ante PSG atrajo algunas miradas, las cuales se mantuvieron debido al gran complemento con Haaland. Pero, este no fue su primer partido. En los torneos locales ya tuvo minutos e incluso anotó su primer gol ante Werder Bremen por la Copa Alemania, en la derrota 3-2 de los dirigidos por Lucien Favre.

Desde muy pequeño cogió interés por el fútbol, en abril de 2017 formaba parte de la academia juvenil de New York City FC. Fue elegido uno de los mejores jugadores de la Generation Adidas Cup, destacando con 14 años en un torneo categoría Sub 17. La gran campaña de la temporada 2017/2018 con la Sub 18 de New York City, en la que marcó 13 goles en 17 apariciones, lo llevó a Borussia Dortmund, club al que arribó con 16 años a principios de 2019.

Giovanni Reyna llegó a Borussia Dortmund procedente de New York City FC. Foto: New York City

Sus primeros minutos con la camiseta del equipo alemán los sumó en la Bundesliga West, en la temporada 2019/2020. El primer partido se dio el 11 de agosto de 2019 ante Wuppertaler SV U19, anotando un gol. Jugó 11 encuentros marcando 4 goles. También tuvo presencia en la DFB Pokal Junior y en la UEFA Youth League con 4 encuentros y 4 anotaciones.

En el equipo principal debutó en la fecha 18 ante Augsburgo en la victoria 5-3 de Dortmund, ingresó en el segundo tiempo disputando 18 minutos como mediocentro ofensivo. Este hecho pasó desapercibido porque también fue el debut de Haaland en Bundesliga con su nueva camiseta anotando 3 goles en aquella jornada.

Con su país ya tuvo participación en torneos menores. Con la Sub 15 fue parte del Campeonato Masculino de la Concacaf, debutando con 13 años ante Uruguay y convirtiendo uno de los goles en la victoria 2-0 de su país. Fue capitán de Estados Unidos cuando la Sub 17 clasificó al Mundial FIFA.

Giovanni Reyna ha jugado por las selecciones juveniles de Estados Unidos, pero al no debutar con la absoluta posee chances de jugar por otro país. Foto: AFP

¿Qué dicen del joven Reyna?

“Para ser aún un niño, su presencia física y la comprensión del juego son realmente buenas. Puede marcar goles, comprende las demandas del juego tácticamente. Es un niño muy inteligente y ha mostrado algunas cosas realmente buenas”, palabras de Patrick Vieira quien lo dirigió en las juveniles de New York City.

“Giovanni es uno de los mejores mediocampistas del mundo en su rango de edad. Tiene una técnica excepcional y es un verdadero jugador de equipo”, dijo Lars Ricken, encargado de la cantera de Borussia Dortmund.

“Es mucho más atleta que yo, mucho más goleador. Es muy técnico y tiene un buen entendimiento del juego. Tiene un gran tiro libre y patea bien el balón. Danielle fue una gran corredora, y él también lo es”. Claudio Reyna, su padre.

Giovanni Reyna tiene 17 años y 97 días. Foto: Bundesliga

Las cuatro nacionalidades de Reyna

Si bien es cierto, Reyna se muestra enfocado por jugar en Estados Unidos, no podemos dejar de lado que no es la única opción que tiene. Su nacimiento en Sunderland, Inglaterra, le da la oportunidad de jugar por este país. Argentina también se muestra como alternativa ya que su abuelo, Miguel Reyna, es natal de aquel país. Lionel Scaloni ya sabe de él, pero en recientes declaraciones, Giovanni evitó comentarios de jugar por esta selección.

La última opción es Portugal ya que su abuela nació en el país luso. Estados Unidos parte con gran ventaja al ser la tierra de sus padres, pero en un futuro la decisión la tomará Giovanni Reyna.

Claudio Reyna, padre de Giovanni Reyna. Foto: New York City

