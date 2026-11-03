El fútbol español atraviesa momentos de conmoción tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, horas después de protagonizar un fuerte choque con el arquero Jesús Owono durante el encuentro entre Tenerife y Andorra. El accidente ocurrió en el minuto 98, en el círculo central del estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife.

La acción se produjo cuando el guardameta salió de manera temeraria y terminó impactando con su rodilla contra el tórax del atacante, quien estaba pendiente del balón y no esperaba el cruce. Según las primeras hipótesis, el golpe le habría provocado una parada cardiorrespiratoria.

En medio de las reacciones por la tragedia, una de las preguntas que surgió fue quién es Jesús Owono, el arquero que protagonizó el desafortunado episodio y cuya trayectoria futbolística se desarrolló principalmente en España.

Jesús Owono: sus orígenes y primeros pasos en el fútbol

Jesús Owono nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial. Cuando tenía ocho años, emigró junto a su madre a San Sebastián, en España, donde comenzó a desarrollar su pasión por el fútbol.

Es el mayor de cinco hermanos y dio sus primeros pasos deportivos en la plaza de Ibatea, cuando estudiaba en Ibai Ikastola. Posteriormente, ingresó a las categorías inferiores del Antiguoko, institución en la que coincidió con futbolistas como Ander Barrenetxea y Martín Zubimendi.

Jesús Owono. (Foto: Getty Images)

Sus actuaciones como arquero despertaron el interés de la Real Sociedad, donde pasó por las categorías de alevín e infantil. Sin embargo, en 2016, cuando todavía estaba en edad juvenil, fichó por el Deportivo Alavés.

Su llegada a la cantera del conjunto babazorro significó también dejar el hogar familiar para continuar su formación. En una oportunidad, recordó las palabras que le dijo a su madre antes de marcharse: “Me voy, mamá, tengo que hacer mi vida”.

Debutó en Primera División con el Deportivo Alavés

El crecimiento de Owono en las divisiones menores del Alavés le permitió alcanzar el primer equipo y debutar en la máxima categoría del fútbol español el 2 de enero de 2022.

Jesús Owono. (Foto: Getty Images)

El arquero fue titular frente a la Real Sociedad en el estadio de Mendizorroza, bajo la dirección técnica de José Luis Mendilibar. Su oportunidad llegó debido a los positivos por COVID-19 de Fernando Pacheco y Antonio Sivera.

El encuentro terminó igualado 1-1. Adnan Januzaj anotó para la Real Sociedad, mientras que Joselu Mato consiguió el empate para el Alavés.

Con aquella presentación, Owono se convirtió en el primer futbolista nacido en Guinea Ecuatorial en disputar un partido de la Primera División de España.

¿Por qué le dicen ‘Spider-Man’ a Jesús Owono?

En el verano de 2026, el FC Andorra anunció la incorporación de Jesús Owono hasta 2028. Para presentar al guardameta, el club utilizó una máscara de Spider-Man y el sobrenombre de ‘El hombre araña’.

El apodo tiene una historia particular. Durante el carnaval de 2024, el arquero apareció en la previa de un partido entre el Alavés y el Villarreal utilizando una máscara del popular superhéroe.

Su fichaje representó una apuesta importante para el Andorra, equipo que busca continuar creciendo y acercarse al objetivo de alcanzar la Primera División española.

Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el partido entre CD Tenerife y FC Andorra, tras impactar con el arquero, Jesús Owono.

Jesús Owono, internacional con Guinea Ecuatorial

Pese a desarrollar gran parte de su carrera en España, Owono representa internacionalmente a Guinea Ecuatorial desde 2019.

El guardameta es internacional absoluto con su selección y ha participado en dos ediciones de la Copa Africana de Naciones. Antes de fichar por el Andorra, recibió propuestas de clubes de Alemania e Italia, pero decidió continuar su carrera en España, país al que considera “su casa”.

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