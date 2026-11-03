Jesús Owono, el arquero de Guinea Ecuatorial que quedó en el centro de la tragedia del fútbol español. Foto: AFP
Jesús Owono, el arquero de Guinea Ecuatorial que quedó en el centro de la tragedia del fútbol español. Foto: AFP
Por Redacción EC

El fútbol español atraviesa momentos de conmoción tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, horas después de protagonizar un fuerte choque con el arquero Jesús Owono durante el encuentro entre Tenerife y Andorra. El accidente ocurrió en el minuto 98, en el círculo central del estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife.

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