Mientras las selecciones afinan los últimos detalles para la Copa Mundial 2026, una historia ha captado la atención de hinchas de todo el mundo. No se trata de una estrella del fútbol ni de un entrenador, sino de un hincha que logró convertirse en símbolo nacional. Se trata de “Lumumba”, uno de los aficionados más reconocidos de República Democrática del Congo, quien fue incorporado oficialmente a la delegación que acompañará a la selección durante la Copa del Mundo. La decisión fue impulsada por los propios jugadores y recibió el respaldo de las autoridades del país, convirtiéndolo en un caso poco común dentro de la historia del torneo de la FIFA.

Detrás del personaje conocido como “Lumumba” se encuentra Michel Kuka Mboladinga, un animador y artista que durante más de una década ha acompañado a la selección nacional en distintos torneos internacionales. Su imagen se volvió popular gracias a los llamativos trajes, accesorios y atuendos que utiliza en los estadios para alentar a los “Leopardos”, nombre con el que se conoce a la selección congoleña. Su carisma y constante presencia en las gradas terminaron convirtiéndolo en una figura reconocida tanto dentro como fuera de su país.

¿Quién es “Lumumba”? El hincha que pasó de las tribunas a la delegación oficial de República Democrática del Congo para el Mundial 2026. Foto: Arsene Mpiana/REUTERS

El hincha que conquistó las redes sociales y los estadios

La fama internacional de “Lumumba” creció significativamente durante la reciente Copa Africana de Naciones disputada en Marruecos. Las cámaras de televisión y las redes sociales rápidamente comenzaron a destacar sus peculiares celebraciones, vestimentas coloridas y energía inagotable para apoyar a su selección.

Lejos de considerarlo una simple afición, el propio Michel Kuka Mboladinga ha explicado que su presencia en los estadios forma parte de su labor como animador. “Soy un artista, soy un animador, por eso hago esto, es mi trabajo”, afirmó al referirse a una actividad que viene realizando desde hace más de doce años.

Los jugadores pidieron que viaje al Mundial 2026

La historia dio un nuevo giro cuando los integrantes de la selección nacional solicitaron formalmente que “Lumumba” formara parte de la delegación oficial para la Copa del Mundo. La petición fue aceptada por la federación y respaldada por el presidente Félix Tshisekedi.

¿QUIÉN ES EL HINCHA VIRAL DE CONGO? 🇨🇩



Conocé la historia de Michel Nkuka Mboladinga, el fanático caracterizado de Patrick Lumumba que viajo como parte de la delegación.



A las 12 se enfrentan con Chile por un amistoso 📌



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Como resultado, Michel Kuka Mboladinga viajará junto al equipo durante el Mundial 2026 con todos los gastos cubiertos, incluidos transporte, alojamiento y entradas para los partidos.

¿Por qué lo llaman “Lumumba”?

Más allá del fútbol, el apodo que utiliza posee una enorme carga histórica y simbólica para el pueblo congoleño. El nombre hace referencia a Patrice Lumumba, considerado uno de los personajes más importantes de la historia moderna africana.

Lumumba fue el primer jefe de Gobierno del Congo tras la independencia del dominio colonial belga y se convirtió en un símbolo de soberanía, dignidad e identidad nacional. Su asesinato en 1961 marcó profundamente la historia del país y lo transformó en una figura de resistencia admirada por generaciones.

Décadas después de su muerte, Patrice Lumumba continúa siendo homenajeado como uno de los principales héroes nacionales de República Democrática del Congo. Su figura representa la lucha por la autodeterminación y la independencia africana frente a las potencias coloniales.

Por ello, el uso de su nombre por parte del hincha más famoso de la selección posee un fuerte significado cultural. Para muchos congoleños, “Lumumba” simboliza orgullo nacional, resiliencia y sentido de pertenencia.

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