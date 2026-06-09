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Jugadores lo pidieron y el Gobierno lo aprobó: quién es “Lumumba”, el famoso aficionado congoleño. Foto: Siphiwe Sibeko/REUTERS
Jugadores lo pidieron y el Gobierno lo aprobó: quién es “Lumumba”, el famoso aficionado congoleño. Foto: Siphiwe Sibeko/REUTERS
Por Redacción EC

Mientras las selecciones afinan los últimos detalles para la Copa Mundial 2026, una historia ha captado la atención de hinchas de todo el mundo. No se trata de una estrella del fútbol ni de un entrenador, sino de un hincha que logró convertirse en símbolo nacional. Se trata de “Lumumba”, uno de los aficionados más reconocidos de República Democrática del Congo, quien fue incorporado oficialmente a la delegación que acompañará a la selección durante la Copa del Mundo. La decisión fue impulsada por los propios jugadores y recibió el respaldo de las autoridades del país, convirtiéndolo en un caso poco común dentro de la historia del torneo de la FIFA.

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