Mikel Arteta, exasistente técnico de Pep Guardiola en Manchester City, ha sido elegido para dirigir al Arsenal de la Premier League. Hasta el momento, los ‘gunners’ contaban con el liderazgo de Fredrik Ljungberg, nombrado estratega interino tras el despido de Unai Emery (29 de noviembre) por malos resultados en el inicio de temporada.

El dato más resaltante sobre Mikel es la cantidad de elogios que le dedica Guardiola, de quien ha sido mano derecha desde que el catalán llegó al City, último campeón de la Premier. El reconocido entrenador asegura que nadie lee los partidos como lo hace Arteta y que grandes aciertos suyos han salido de él.

“Por supuesto que Arteta será técnico tarde o temprano. Me gustaría que se quede con nosotros, y Manchester City tiene una persona de increíble valor para trabajar en el futuro, pero los deseos profesionales son los deseos profesionales”, señaló Guardiola a Sky Sports en noviembre.

Pep agregó que el pasado de Arteta como centrocampista le da una visión más clara de lo que sucede en el campo. “Dije que en pocos meses sería entrenador pero es como si ya lo fuera. Se comporta como un DT. Además es un ser humano increíble y trabaja mucho”, reconoció.

Arsene Wenger, histórico técnico del Arsenal, también se sumó a buen augurio sobre el exfutbolista. El francés lo contrató por recomendación de Cesc Fábregas, estrella de su equipo que se marchó al Barcelona en el 2011.

“Mikel tiene una gran influencia incluso cuando no juega. Es superconsciente y cada mañana dos horas antes de entrenar se prepara y eso es absolutamente correcto. Realmente, espero que considere dedicarse a entrenar. Cuando tu diriges, quieres ver a tus jugadores que sigan y que devuelvan su experiencia y conocimiento, quieres que den su experiencia sobre la forma que quieren jugar y comportarse”, aseguró Wenger en el 2015 en declaraciones que recoge Europa Press.

Arteta, exfutbolista español de 37 años, jugó la mayor parte de su carrera en el Everton de Inglaterra, precisamente al rival que enfrentará este sábado (7:30 a.m.) por una nueva jornada liguera. Allí fue distinguido con el trofeo de “Personalidad Deportiva del Año” que recibió en febrero del 2008 en la ciudad de Liverpool.

Cuando era niño jugó junto al campeón del mundo Xabi Alonso en el conjunto juvenil Antiguoko KE y son muy amigos hasta ahora. También defendió a la selección española, pero solamente en las categorías menores (Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 21). Estuvo a punto de ponerse La Roja en el 2009, antes del Mundial que ganara España en Sudáfrica, pero una lesión en la rodilla derecha le impidió su debut con la selección de Vicente del Bosque.

Debido a su nacionalidad británica, el excentrocampista consideró defender a la selección inglesa. Así lo manifestó después de la Copa del Mundo 2010 cuando el italiano Fabio Capello era seleccionador de los Tres Leones. Pero no sucedió.

Los inicios profesionales del vasco tuvieron lugar en Barcelona, club donde llegó a los 16 años y en el que solo participó en la filial B. La temporada siguiente, 2000-01, fichó por el PSG y se quedó dos campañas, disputando 31 encuentros.

Tras fichar por Rangers, donde logró un triplete en Escocia (Liga, Copa y Copa de la Liga), y un breve paso por la Real Sociedad, recaló en las filas del Everton. Con los ‘toffees’ estuvo ocho años, consolidándose como uno de los jugadores más regulares de la Premier League. Era un volante mixto, técnico, con capacidad para armar y disparar de larga distancia, un “box to box”, como se dice en Inglaterra. Aunque en sus inicios jugaba más pegado a la banda con capacidad de desborde, se reacomodó hacia la mitad de la cancha por el paso de la edad y las lesiones que sufrió.

Al mudarse a Londres para ponerse la camiseta ‘gunner’ volvió su juego más cerebral, siendo uno de los preferidos de Wenger. En el 2014 y 2015 acabó con un seguía importante del títulos en Arsenal al conseguir el bicampeonato de la FA Cup y Community Shield. Llegó a ser capitán y disputó cerca de 150 partidos entre el 2011 y 2016, marcando 16 goles.

En su primera experiencia como técnico principal, el español hereda un equipo sin identidad de juego clara y que ha perdido el carácter que lucía en los tiempos de Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Robert Pires y Ljungberg. La escuadra de Highbury aún conserva rasgos del estilo elegante de Wenger; con Emery sumó intensidad, pero terminó descuidando enormemente el aspecto defensivo, perdiendo partidos claves ante rivales inferiores.

Según ha conversado con las cabezas del club, Stan y Josh Kroenke, Arteta expone que aspira pelear palmo a palmo por los trofeos importantes. "Es un gran honor. El Arsenal es uno de los clubes más grandes del mundo”, asegura.

“Todos sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para conseguirlo, pero tengo plena confianza en que vamos a hacerlo. Soy lo bastante realista como para saber que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero la actual plantilla tiene mucho talento y hay una gran generación de jóvenes jugadores que están saliendo de la academia”, concluyó el entrenador que colgó los botines a los 34 años, al igual que Zinedine Zidane.