La Ceremonia del Balón de Oro 2026 es este lunes 26 de mayo. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Harry Kane están a la expectativa de saber quién será el nuevo ganador del trofeo individual más importante del deporte rey. A continuación, te contamos quién es el ganador del Balón de Oro 2026 y los demás resultados en las diferentes categorías.

Conoce quién fue el ganador de Balón de Oro 2026 entre Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Harry Kane. Revisa aquí todos los resultados.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2026?

El Gandor del Balón de Oro 2026 será revelado este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. La recta final deja como favoritos a Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Lamine Yamal tiene una ligera ventaja, ya que, fue Campeón del Mundo con España, sin embargo, Kylian Mbappé le pisa los tobillos tras ser el máximo goleador de la temporada con Real Madrid y llegar a semifinales del Mundial 2026.

¿A qué hora se entrega el Balón de Oro 2026?

El Balón de Oro se entrega a las 3:00 PM de Perú y 10:00 PM de España este lunes 26 de octubre del 2026 en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

¿Cuándo es la entrega del Balón de Oro 2026?

La entrega del Balón de Oro 2026 se dará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

¿Dónde ver la entrega del Balón de Oro 2026?

La entrega del Balón de Oro 2026 será transmitida por ESPN para todo el Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Y Disney+ Premium lo transmite por streaming.