¿Quién ganó el Premio The Best FIFA 2025 a mejor jugador? La incógnita domina la previa de la gala organizada por la FIFA, que reconoce al futbolista más destacado de la temporada. Entre los principales candidatos aparecen Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro, Lamine Yamal, una de las grandes revelaciones del fútbol mundial, y Kylian Mbappé, habitual protagonista en este tipo de premiaciones. A continuación, te presentamos al ganador del premio The Best al mejor jugador de la temporada, además, de los demás ganadores en las diferentes categorías que hay.
¿Quién ganó el premio The Best FIFA 2025 a mejor jugador?
En la categoría más esperada, la de Mejor Jugador del Mundo, la lista de finalistas incluye a estrellas que marcaron la temporada europea. Entre los principales candidatos están Kylian Mbappé, goleador destacado con Real Madrid; Lamine Yamal, figura en el Barcelona y la selección española; y Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro y pieza clave del PSG.
La edición 2025 del The Best también destaca la presencia de otros grandes nombres en la lista masculina, como Raphinha (Barcelona), Harry Kane (Bayern Múnich), Pedri (Barcelona), Vitinha, Hakimi y Nuno Mendes (PSG), así como Mohamed Salah (Liverpool) y Cole Palmer (Chelsea), quienes compiten por el codiciado galardón.
Lista de candidatos al premio The Best FIFA 2025 - Mejor Jugador
- Ousmane Dembélé (PSG / Francia)
- Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)
- Lamine Yamal (Barcelona / España)
- Raphinha (Barcelona / Brasil)
- Pedri (Barcelona / España)
- Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra)
- Mohamed Salah (Liverpool / Egipto)
- Achraf Hakimi (PSG / Marruecos)
- Nuno Mendes (PSG / Portugal)
- Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra)
- Vitinha (PSG / Portugal)
Categorías del Premio The Best FIFA 2025
Estas son las categorías oficiales del Premio The Best FIFA 2025, el galardón que entrega la FIFA para reconocer a los mejores del fútbol mundial en la temporada:
- The Best FIFA Men’s Player (Mejor jugador masculino)
- The Best FIFA Women’s Player (Mejor jugadora femenina)
- The Best FIFA Men’s Coach (Mejor entrenador masculino)
- The Best FIFA Women’s Coach (Mejor entrenadora femenina)
- The Best FIFA Men’s Goalkeeper (Mejor arquero masculino)
- The Best FIFA Women’s Goalkeeper (Mejor arquera femenina)
- Premio Puskás FIFA (Mejor gol del año)
- Premio FIFA Fan Award (Mejor afición)
- FIFA Fair Play Award (Juego limpio)
- FIFA FIFPRO World 11 (Once ideal masculino y femenino)