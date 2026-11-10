La camiseta número 10 de la selección argentina representa una de las mayores responsabilidades del fútbol mundial. Tras el retiro de Lionel Messi del combinado nacional, la incógnita sobre quién heredará el histórico dorsal comienza a tomar protagonismo. Por ahora, la prensa argentina menciona dos nombres: Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

Según reveló Leandro Alves, periodista de ESPN, la decisión no se conocerá durante la próxima doble fecha internacional. La intención sería mantener el número guardado y prolongar el misterio hasta 2027, cuando comience un nuevo proceso eliminatorio para la Albiceleste.

De acuerdo con el periodista de ESPN, la selección argentina no utilizará el dorsal 10 durante esta doble fecha, por lo que la elección de su próximo portador tendrá que esperar.

“Me parece que vamos a seguir con una duda por lo menos hasta 2027, que es quien lleve la 10 de la Selección argentina. Está decidido que en esta doble fecha la 10 queda en un cajón, y el misterio, la sorpresa, la herencia quedará para el año 2027”, explicó Leandro Alves.

De esta manera, el histórico número que identificó a Messi durante tantos años permanecería sin dueño hasta el inicio del próximo proceso clasificatorio, según la información compartida por el comunicador.

Argentina reservará la camiseta 10 de Lionel Messi hasta que defina su situación. (Foto: AFP)

Nico Paz y Lautaro Martínez, los nombres que suenan para heredar el dorsal

Entre los futbolistas mencionados aparece Nicolás Paz, mediocampista que viene ganando protagonismo en el fútbol europeo y que figura como uno de los posibles herederos del número que utilizó Messi.

Sin embargo, Lautaro Martínez también aparece en la conversación. Según Alves, tanto Cristian ‘Cuti’ Romero como Giovanni Simeone se pronunciaron sobre el tema y coincidieron en señalar al delantero del Inter de Milán como el futbolista que debería recibir la camiseta.

“Todos los caminos conducen a Nicolás Paz. Pero habló Cuti Romero, que no está en esta convocatoria, habló Gio Simeone, y los dos coincidieron en un mensaje: Tiene que ser de Lautaro. Pero no lo vamos a saber hasta tanto, no arranque el proceso eliminatorio del próximo año aquí en la selección argentina”, sostuvo el periodista.

¿DE QUIÉN SERÁ LA 10 DE LA SELECCIÓN ARGENTINA? @lea_alves y el posible heredero del dorsal que dejó Leo Messi... ¿Nico Paz o Lautaro Martínez? 📺 #SportsCenterAM | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/hqCndZ4LAO — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2026

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