La emblemática camiseta 10 de la Selección Argentina. Foto: Getty Images
La emblemática camiseta 10 de la Selección Argentina. Foto: Getty Images
Por Redacción EC

La camiseta número 10 de la selección argentina representa una de las mayores responsabilidades del fútbol mundial. Tras el retiro de Lionel Messi del combinado nacional, la incógnita sobre quién heredará el histórico dorsal comienza a tomar protagonismo. Por ahora, la prensa argentina menciona dos nombres: Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

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