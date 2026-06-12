Por Kenyi Peña Andrade

La selección de Argentina llegará al Mundial 2026 como líder del ranking FIFA tras la disputa de los últimos amistosos preparatorios. El equipo dirigido por Lionel Scaloni reforzó su posición en la cima luego de vencer a Islandia por 3-0, superando por un estrecho margen a España y Francia, que completan el podio antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este listado.