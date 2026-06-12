La selección de Argentina llegará al Mundial 2026 como líder del ranking FIFA tras la disputa de los últimos amistosos preparatorios. El equipo dirigido por Lionel Scaloni reforzó su posición en la cima luego de vencer a Islandia por 3-0, superando por un estrecho margen a España y Francia, que completan el podio antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este listado.

Por detrás del trío de líderes aparece Inglaterra, que consolidó el cuarto lugar tras imponerse por 3-0 a Costa Rica en su último amistoso. Más abajo se ubican Portugal, Brasil y Marruecos, que logró superar a Países Bajos en la clasificación. El Top 10 del ranking FIFA previo al Mundial 2026 lo completan Bélgica y Alemania.

En la parte media de la clasificación, Colombia conserva la decimotercera posición, mientras que México logró ascender un puesto gracias a su contundente victoria por 5-1 sobre Serbia, superando a Senegal. Por su parte, Uruguay también registró un avance en el ranking y se ubicó por delante de Estados Unidos en la antesala del Mundial 2026.

Entre las selecciones sudamericanas, Ecuador se mantiene en la vigésimo tercera posición del ranking FIFA, mientras que Panamá sufrió un descenso y ahora ocupa el puesto 34. Por su parte, Paraguay también perdió terreno en la clasificación y cayó hasta la cuadragésima primera casilla en la antesala de la cita mundialista.

Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.