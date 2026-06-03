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El Mundial 2026 ya genera expectativa y, además de la lucha por el título, varias figuras tendrán objetivos individuales importantes. Uno de ellos será acercarse o romper marcas históricas en la tabla de goleadores de la Copa del Mundo.
El Mundial 2026 ya genera expectativa y, además de la lucha por el título, varias figuras tendrán objetivos individuales importantes. Uno de ellos será acercarse o romper marcas históricas en la tabla de goleadores de la Copa del Mundo.
La próxima edición mundialista se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con selecciones como Argentina, Francia, Brasil e Inglaterra apareciendo entre las favoritas.
En este contexto, Lionel Messi y Kylian Mbappé llegan como dos nombres que podrían alterar la clasificación histórica.
Lionel Messi afrontará su sexta Copa del Mundo con 13 goles acumulados en torneos mundialistas, una cifra que lo ubica entre los máximos anotadores históricos.
Por su parte, Kylian Mbappé ya suma 12 anotaciones pese a haber disputado únicamente dos ediciones, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor proyección para desafiar el récord absoluto.
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Top 10: máximos goleadores históricos de los Mundiales
- Miroslav Klose (Alemania) — 16 goles
- Ronaldo Nazario (Brasil) — 15 goles
- Gerd Müller (Alemania) — 14 goles
- Just Fontaine (Francia) — 13 goles
- Lionel Messi (Argentina) — 13 goles
- Pelé (Brasil) — 12 goles
- Kylian Mbappé (Francia) — 12 goles
- Sándor Kocsis (Hungría) — 11 goles
- Jürgen Klinsmann (Alemania) — 11 goles
- Helmut Rahn (Alemania) — 10 goles
Tabla histórica completa: partidos jugados y Mundiales disputados
- Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos — 4 Mundiales
- Ronaldo Nazario (Brasil): 15 goles en 19 partidos — 4 Mundiales
- Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos — 2 Mundiales
- Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos — 1 Mundial
- Lionel Messi (Argentina): 13 goles en 26 partidos — 5 Mundiales
- Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos — 4 Mundiales
- Kylian Mbappé (Francia): 12 goles en 14 partidos — 2 Mundiales
- Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos — 1 Mundial
- Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles en 17 partidos — 3 Mundiales
- Helmut Rahn (Alemania): 10 goles en 10 partidos — 2 Mundiales
- Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles en 12 partidos — 2 Mundiales
- Gabriel Omar Batistuta (Argentina): 10 goles en 12 partidos — 3 Mundiales
- Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles en 13 partidos — 3 Mundiales
- Thomas Müller (Alemania): 10 goles en 19 partidos — 4 Mundiales
- Grzegorz Lato (Polonia): 10 goles en 20 partidos — 3 Mundiales
Who will lead the way this year? 🔝#FIFAWorldCup pic.twitter.com/r7YvLQpVib— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 29, 2026
Teófilo Cubillas, el máximo goleador peruano en Mundiales
Entre los nombres históricos también destaca Teófilo Cubillas, quien continúa siendo el máximo anotador peruano en Copas del Mundo con 10 goles.
Su registro lo mantiene igualado con figuras históricas como Gary Lineker, Gabriel Omar Batistuta, Thomas Müller y Grzegorz Lato, consolidándose como uno de los grandes referentes ofensivos en la historia de los Mundiales.
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