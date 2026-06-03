Resumen

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Lionel Messi y Ronaldo Nazario, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni | EFE/Archivo
Lionel Messi y Ronaldo Nazario, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni | EFE/Archivo
Por Redacción EC

El Mundial 2026 ya genera expectativa y, además de la lucha por el título, varias figuras tendrán objetivos individuales importantes. Uno de ellos será acercarse o romper marcas históricas en la tabla de goleadores de la Copa del Mundo.

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