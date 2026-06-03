El Mundial 2026 ya genera expectativa y, además de la lucha por el título, varias figuras tendrán objetivos individuales importantes. Uno de ellos será acercarse o romper marcas históricas en la tabla de goleadores de la Copa del Mundo.

La próxima edición mundialista se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con selecciones como Argentina, Francia, Brasil e Inglaterra apareciendo entre las favoritas.

En este contexto, Lionel Messi y Kylian Mbappé llegan como dos nombres que podrían alterar la clasificación histórica.

Ver gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia vs Polonia por la Euro 2024 | Foto: AFP / INA FASSBENDER

Lionel Messi afrontará su sexta Copa del Mundo con 13 goles acumulados en torneos mundialistas, una cifra que lo ubica entre los máximos anotadores históricos.

Por su parte, Kylian Mbappé ya suma 12 anotaciones pese a haber disputado únicamente dos ediciones, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor proyección para desafiar el récord absoluto.

Top 10: máximos goleadores históricos de los Mundiales

Miroslav Klose (Alemania) — 16 goles Ronaldo Nazario (Brasil) — 15 goles Gerd Müller (Alemania) — 14 goles Just Fontaine (Francia) — 13 goles Lionel Messi (Argentina) — 13 goles Pelé (Brasil) — 12 goles Kylian Mbappé (Francia) — 12 goles Sándor Kocsis (Hungría) — 11 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) — 11 goles Helmut Rahn (Alemania) — 10 goles

Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los campeonatos del mundo, anunció el fin de su carrera futbolística. (Foto: Getty Images)

Tabla histórica completa: partidos jugados y Mundiales disputados

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos — 4 Mundiales Ronaldo Nazario (Brasil): 15 goles en 19 partidos — 4 Mundiales Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos — 2 Mundiales Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos — 1 Mundial Lionel Messi (Argentina): 13 goles en 26 partidos — 5 Mundiales Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos — 4 Mundiales Kylian Mbappé (Francia): 12 goles en 14 partidos — 2 Mundiales Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos — 1 Mundial Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles en 17 partidos — 3 Mundiales Helmut Rahn (Alemania): 10 goles en 10 partidos — 2 Mundiales Gary Lineker (Inglaterra): 10 goles en 12 partidos — 2 Mundiales Gabriel Omar Batistuta (Argentina): 10 goles en 12 partidos — 3 Mundiales Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles en 13 partidos — 3 Mundiales Thomas Müller (Alemania): 10 goles en 19 partidos — 4 Mundiales Grzegorz Lato (Polonia): 10 goles en 20 partidos — 3 Mundiales

Who will lead the way this year? 🔝#FIFAWorldCup pic.twitter.com/r7YvLQpVib — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 29, 2026

Teófilo Cubillas, el máximo goleador peruano en Mundiales

Entre los nombres históricos también destaca Teófilo Cubillas, quien continúa siendo el máximo anotador peruano en Copas del Mundo con 10 goles.

Su registro lo mantiene igualado con figuras históricas como Gary Lineker, Gabriel Omar Batistuta, Thomas Müller y Grzegorz Lato, consolidándose como uno de los grandes referentes ofensivos en la historia de los Mundiales.

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