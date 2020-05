Son tres las ocasiones en las que Edwin Cardona declaró su disposición de volver Boca Juniors ante un posible contacto. El jugador aclaró que viajaría de inmediato para unirse al club ‘xeneize’. Aunque ya jugó en el club, le gustaría tener una ‘revancha’ por el momento en el que salió.

“Para mí sería de mucha alegría que quisieran volver a contar conmigo o que me tengan en carpeta para volver. Sería un lindo desafío. Si me llaman y fuera por mí, mañana mismo me iría, pero eso no depende de uno. La verdad haría todo lo posible para ir a Boca”, sentenció el futbolista hace unos días en su última comunicación, estas palabras no cayeron nada bien al cuerpo técnico de Xolos de Tijuana, su actual equipo, tal como lo dejó ver su entrenador Gustavo Quinteros.

Gustavo Quinteros es director técnico de Xolos de Tijuana. (Foto: Reuters)

Quintero dejó entrever que está en desacuerdo con las palabras del colombiano que y dijo: “Lo respeto, pero no me gusta que Cardona diga que quiere marcharse a Boca, quiero jugadores comprometidos con mi equipo”, aseguró el técnico.

A inicio del presente año, Cardona estuvo cerca de volver, pero fueron situaciones particulares las que lo alejaron del club como la opinión de Juan Román Riquelme y una fractura en su mano. Por ahora, Edwin llega cuatro partidos de Liga MX y ha tenido 2 encuentros por la Copa del país.

