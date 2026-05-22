La marca Quilmes presentó su nuevo spot mundialista y volvió a apostar por la emoción para conectar con los hinchas. Bajo el concepto de creer en lo imposible, la pieza reúne a grandes referentes de distintos ámbitos, como Charly García, Emanuel Ginóbili y Santiago Lange, quienes representan el espíritu de superación del país.

El comercial también suma a figuras del fútbol como Leandro Paredes y Ángel Di María, campeones del mundo que encarnan la ilusión vigente de cara al próximo torneo. A ellos se suma Guillermo Coppola, aportando una cuota de identidad y cultura popular que refuerza el mensaje de unidad nacional.

A lo largo del spot, se entrelazan historias y momentos que marcaron a los argentinos, destacando cómo la pasión y el corazón han sido claves para alcanzar logros históricos. La campaña busca trasladar ese mismo sentimiento al fútbol, alimentando el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Con esta propuesta, Quilmes vuelve a posicionarse como una marca que interpreta la esencia del hincha argentino. La presencia de figuras como Charly García, Ginóbili, Lange, Paredes, Di María y Cóppola no solo aporta peso simbólico, sino que construye un relato colectivo que invita a creer, una vez más, en la llegada de la ansiada cuarta estrella.