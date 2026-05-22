Por Redacción EC

La marca Quilmes presentó su nuevo spot mundialista y volvió a apostar por la emoción para conectar con los hinchas. Bajo el concepto de creer en lo imposible, la pieza reúne a grandes referentes de distintos ámbitos, como Charly García, Emanuel Ginóbili y Santiago Lange, quienes representan el espíritu de superación del país.

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