Racing: "Fue una desilusión, pero sé que hice todo para cuidarlo", dice Coudet sobre Centurión

En plena celebración del título obtenido con Racing en la Superliga de Argentina, Eduardo Coudet se hizo un espacio de reflexión para evaluar todo lo que sucedió con Ricardo Centurión, a quien decidió desafectar del plantel después del empujón que le dio el delantero en el medio del estadio Monumental, durante la dura derrota 3 a 0 frente a River.

En declaraciones a TNTGOL, el Chacho evaluó: "La verdad es que Centurión es un chico que quiero mucho. Intenté ayudarlo en todos los aspectos. Con todo lo que se pudo ver y lo que no. Fue una desilusión para mí no lograr ese objetivo. Pero es un gran chico, ojalá lo ayuden. Siento que hice todo lo que estaba capacitado, no solo de mi parte sino por haberlo acercado a él, y realmente no logré mi objetivo. A lo mejor no es el objetivo de los demás".

Coudet fue más allá y explicó: "Le deseo lo mejor, es un jugador con unas condiciones tremendas, un gran chico y hay que cuidarlo. Lo que pasa es que yo di todo lo que podía hacer para cuidarlo, para protegerlo , pero tengo 20 o 27 jugadores más. Y tenía que focalizarme."

Además, el DT campeón con Racing confesó: "Muchas veces, lo digo por primera vez, me puse adentro del grupo porque sé lo que es: jugué 20 años a la pelota. Intenté protegerlo de cualquier manera y me expuse delante de veintipico de jugadores que también te juzgan. Y llega un momento en el que no podés más. Hice todo".

Cuando lo consultaron acerca de qué aprendizaje le quedó toda esa situación, el Chacho reconoció: "Lo único que me queda que aprendí es que hice todo. ¿Si lo volvería a hacer? Claro que sí. A lo mejor en algún momento nos volveremos a cruzar. Pero los que hoy tienen la posibilidad de ayudarlo, que lo hagan, porque es un gran pibe." Durante los festejos de Racing campeón, Centurión fue silbado por los hinchas de la Academia.



Fuente: La Nación/GDA