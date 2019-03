Racing Club | Eduardo Coudet tras el título: "Fuimos justos campeones"

Eduardo Coudet, estratega de Racing Club, aseguró este domingo que la consagración de su equipo en la Superliga Argentina fue plenamente merecida, tras quedar conforme con el empate (1-1) ante Tigre por la penúltima jornada del campeonato, que permitió el título de la 'Academia'.

Los de Avellaneda sumaron 56 unidades en Victoria y lograron una diferencia inalcanzable para Defensa y Justicia (52) en la penúltima jornada del certamen, resultado que provoca "mucha felicidad" en el técnico argentino en un cierre de temporada soñado.



"Fuimos justos campeones, venimos sosteniendo el primer lugar desde la fecha cuatro y jugamos con la presión, con la obligación, la responsabilidad e intentando jugar siempre bien al fútbol. Nos tocó jugar en una cancha difícil, que se jugaba mucho también", señaló Coudet luego del duelo en diálogo con Fox Sports.

El 'Chacho' conquistó su primer título como entrenador e ingresó a la historia de Racing, sin embargo, atribuyó el logro a sus dirigidos por el trabajo cumplido en la campaña. "Armamos algo muy bueno que terminó con un final feliz", agregó.

"Un título no me va a hacer mejor entrenador, mejor persona, ni mejor padre, simplemente que todos jugamos para salir primeros y es la realidad. En esta locura que tenemos hay que obtener cosas. Estoy feliz por muchos muchachos que no habían tenido esta sensación, porque a mí el fútbol ya me ha regalado muchas alegrías", indicó Coudet en reconocimiento a su plantel.



"Es para la gente de Racing que hoy no puede estar (en Victoria) y para los seres queridos de todos nosotros, todos los que sufren más porque nosotros estamos acostumbrados", sentenció.